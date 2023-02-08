В «Додо Пицца» в ОАЭ начали готовить блюда по рекомендациям ChatGPT

В новом заведении «Додо Пицца» в Дубае гостям начали предлагать пиццу, приготовленную по рецепту ChatGPT. Об этом пишет издание Lifestyle.
Первая пиццерия компании открылась в ОАЭ в середине января, сообщалось о планах развивать в стране мобильное приложение.
Когда шеф-повар ресторана в Дубае обратился к чат-боту за помощью в создании рецепта, нейросеть предложила в качестве ингредиентов кюфту (фрикадельки из баранины) и соус из сумаха и тахини.
«Я хотел сделать что-то особенное для открытия первого ресторана в Дубае, поскольку это большой шаг для нас», — говорит шеф-повар.
Однако специалист немного скорректировал предложенный чат-ботом вариант, заменив баранину курицей. По его словам, курица очень распространена в ОАЭ, а наладить поставки баранины было бы сложнее.
Кроме того, вместо сыра фета, который рекомендовал добавить ChatGPT, шеф-повар использовал другой вид сыра — панир.
Остальные компоненты, включая соус и заатар, были сохранены.
ChatGPT — это многозадачный чат-бот от OpenAI. Он умеет отвечать почти на любые вопросы, может написать текст в любом жанре и формате на любую тему. Кроме того, чат-бот способен создавать базовый программный код.
Выход продукта от OpenAi вызвал ажиотаж. Представители разных сфер, например, образования и юриспруденции, призывают отрегулировать применение нейронных сетей. Компания «Яндекс» анонсировала выпуск аналога ChatGPT уже к концу 2023 года.
Фото на обложке: Karolis Kavolelis /
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