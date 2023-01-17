В Дубае заработало первое заведение «Додо Пицца», об этом сообщил менеджер продукта направления digital компании Борис Герн.

Он указал, что рынок ОАЭ — крайне конкурентный и на нем доминируют агрегаторы, поэтому компания сделает упор на развитие мобильного приложения.

«Мы делаем на это ставку, потому что знаем, что удобное персонализированное приложение драйвит возвращаемость. При этом мы будем стремиться давать безупречный опыт с первого заказа, потому что, один раз потеряв клиента из-за проблемы в приложении, его будет практически невозможно вернуть», — написал Герн.

Он также поблагодарил команды IT-специалистов, которые помогали запустить информационную систему компании.

О планах Dodo Brands выйти на рынок ОАЭ стало известно еще в октябре. Тогда основатель компании Федор Овчинников рассказал о покупке в Дубае действующей пиццерии. На минувшей неделе Овчинников объявил, что покидает кресло генерального директора. Бизнесмен пояснил, что продолжит выступать акционером и членом совета директоров, а руководство компанией передаст другому человеку.

Сегодня «Додо Пицца» работает в 15 странах, включая Германию, Вьетнам и Казахстан.

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