Основатель Dodo Brands Овчинников объявил о выходе «Додо Пиццы» на рынок ОАЭ

Первая «Додо Пицца» откроется в ОАЭ в этом году. В одном помещении разместится пиццерия и кофейня Drinkit, сообщил основатель Dodo Brands Федор Овчинников.
Для открытия в Дубаи «Додо Пиццы» компания купила в действующую пиццерию в жилом районе Dubai Marina, рассказал Овчинников в своем telegram-канале.
«Покупка существующей пиццерии сильно ускорила процесс запуска реального бизнеса, который дает огромное количество информации о новом рынке», – отметил Овчинников. Он добавил, что заведение в Дубаи будет в «определенном смысле тестовой лабораторией».
Также Овчинников сообщил о поиске локаций для открытия отдельных флагманских точек в Дубаи.
«Додо Пицца» работает в России, Казахстане, Германии, Вьетнаме – всего в 15 странах. В августе стало известно, что «Додо Пицца» в Великобритании продала бизнес местному топ-менеджеру. В сентябре Овчинников сообщил о приостановке развития сети донерных «Донер 42».
Фото на обложке:
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Китаец услышал наш разговор и крикнул: 'Я тоже хочу франшизу!'»
- 2 Как в 9 раз увеличить число заказов с помощью креативов в TikTok
- 3 Выбор региона, регистрация компании и открытие счета — как предприниматель перевозил бизнес в Дубай
- 4 Налогообложение в ОАЭ в 2022 году
- 5 Азия, США, ОАЭ и другие: как выходить на международные рынки в новых условиях
ВОЗМОЖНОСТИ
17 октября 2022
19 октября 2022