Основатель Dodo Brands Овчинников объявил о выходе «Додо Пиццы» на рынок ОАЭ

Первая «Додо Пицца» откроется в ОАЭ в этом году. В одном помещении разместится пиццерия и кофейня Drinkit, сообщил основатель Dodo Brands Федор Овчинников.

Для открытия в Дубаи «Додо Пиццы» компания купила в действующую пиццерию в жилом районе Dubai Marina, рассказал Овчинников в своем telegram-канале.

«Покупка существующей пиццерии сильно ускорила процесс запуска реального бизнеса, который дает огромное количество информации о новом рынке», – отметил Овчинников. Он добавил, что заведение в Дубаи будет в «определенном смысле тестовой лабораторией».

Также Овчинников сообщил о поиске локаций для открытия отдельных флагманских точек в Дубаи.

«Додо Пицца» работает в России, Казахстане, Германии, Вьетнаме – всего в 15 странах. В августе стало известно, что «Додо Пицца» в Великобритании продала бизнес местному топ-менеджеру. В сентябре Овчинников сообщил о приостановке развития сети донерных «Донер 42».

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