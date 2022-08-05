«Додо Пицца» продала бизнес в Великобритании местному топ-менеджеру

Основатель Dodo Brands Федор Овчинников в июне 2022 года продал свою долю в Dodo Pizza UK топ-менеджеру компании, сообщает Forbes со ссылкой на данные британского реестра юридических лиц и их бенефициаров.

Новым владельцем Dodo International Group Limited (это юрлицо «Додо Пиццы» в Великобритании) стал Дэвид Кристофер Суини, который был директором этой компании с момента ее создания в феврале 2019 года.

Ранее Суини был топ-менеджером в Papa Johns, Burger King и easyPizza.

Пресс-служба Dodo Brands отказалась предоставить комментарий о деталях смены акционера. «Международный бизнес ["Додо Пиццы"] находится в стадии реорганизации, до ее завершения мы не даем комментариев», — сказал изданию представитель компании.

Источник Forbes знает, что компания продала бизнес в Великобритании, поскольку не может развивать его после начала спецоперации на Украине из-за проблем с финансированием из России.

По словам собеседника, Суини — временный владелец британского юрица, и впоследствии он продаст компанию «настоящему покупателю».

Продать компанию, которой владеет британец, конечному бенефициару будет проще, поэтому компания организовала такую структуру сделки, добавил собеседник Forbes. По его мнению, оценка компании при продаже конечному покупателю будет небольшой относительно ее выручки.

В начале марта Федор Овчинников объявил о закрытии бизнеса в Великобритании и «заморозке» стартапов «Донер42», «Дринкит» и международной мастер-франшизы. Инвестиции в Dodo Pizza UK составили около 3 млн фунтов стерлингов.

Первая британская «Додо Пицца» открылась в Брайтоне еще в 2017 году, затем появились еще три — одна в Ковентри и две в Уолсолле. Все они работают по модели франчайзинга. К 2023 году компания планировала открыть до 50 пиццерий в Великобритании.

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