«ДоДо Пицца» откроет в Великобритании первую собственную пиццерию в формате фаст-гурмэ

Сеть пиццерий «ДоДо Пицца» объявила об открытии в Великобритании первого собственного ресторана в новом формате фаст-гурмэ. Он будет работать на доставку, а также продавать еду на вынос. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании.
Ресторан будет открыт в курортном городе Лемингтон-Спа в центральной части Англии. Помимо нового формата, он станет первой корпоративной пиццерией, управлять которой будет сам бренд «ДоДо Пицца». Рестораны компании уже работают в Великобритании, но по модели франчайзинга.
«ДоДо» определяет новую концепцию ресторана как «фаст-гурмэ». Термин, по заявлению компании, объединяет два критерия развития: продукт высокого качества и быструю доставку.
«В первую очередь мы планируем отстроиться за счёт необычного, более качественного продукта. Мы используем ингредиенты, которые не ожидаешь увидеть в пицце: например, пицца с лобстером и манго», — отмечает лидер проекта Екатерина Ландырева.
В центр концепции новой пиццерии компания поставила римское тесто. Время его приготовления в печи меньше, чем у обычной пиццы — 2,5 минуты. За счет этого «ДоДо» планирует сократить время доставки до 30 минут. Она будет осуществляться на велосипедах.
В меню — три вида пиццы:
- классические (например, «Queen Margarita»,«The Six Cheese», «Double Pepperoni»)
- изысканные («Портобелло и трюфель», «Oh my Goat» — c козьим сыром)
- фирменные («Лобстер и манго», «K-Pep» — с кимчи и ситими тогараси)
Все пиццы будут доступны в двух размерах: маленьком и среднем. Цены — от 5,99 фунтов до 11,99 фунтов. Кроме того, в меню есть закуски, безалкогольные напитки, пиво, сидр, вино и мороженое.
Компания не будет сотрудничать с местными агрегаторами по доставке еды. Оформить заказ можно будет на сайте или через приложение.
В 2021 году «Додо Пицца» планирует запустить в регионе 5 новых ресторанов подобного формат: в Банбери, Оксфорде, Уорике, Челтнем-Спа или Стратфорде-на-Эйвоне. Тесто для новых заведений будет поставляться из пиццерии в Лемингтон-Спа, говорится в сообщении.
Продажи франшизы концепции фаст-гурмэ запланированы на начало 2022 года, после того, как тестирование формата будет завершено. К 2023 году «Додо Пицца» планирует открыть до 50 пиццерий в Великобритании.
«Додо Пицца» — сеть пиццерий, входящая в состав компании Dodo Brands и, по собственным данным, насчитывающая более 660 заведений в 14 странах Европы, Азии, Африки и США.
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