«ДоДо Пицца» откроет в Великобритании первую собственную пиццерию в формате фаст-гурмэ

Сеть пиццерий «ДоДо Пицца» объявила об открытии в Великобритании первого собственного ресторана в новом формате фаст-гурмэ. Он будет работать на доставку, а также продавать еду на вынос. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании.

Ресторан будет открыт в курортном городе Лемингтон-Спа в центральной части Англии. Помимо нового формата, он станет первой корпоративной пиццерией, управлять которой будет сам бренд «ДоДо Пицца». Рестораны компании уже работают в Великобритании, но по модели франчайзинга.

«ДоДо» определяет новую концепцию ресторана как «фаст-гурмэ». Термин, по заявлению компании, объединяет два критерия развития: продукт высокого качества и быструю доставку.

«В первую очередь мы планируем отстроиться за счёт необычного, более качественного продукта. Мы используем ингредиенты, которые не ожидаешь увидеть в пицце: например, пицца с лобстером и манго», — отмечает лидер проекта Екатерина Ландырева.

В центр концепции новой пиццерии компания поставила римское тесто. Время его приготовления в печи меньше, чем у обычной пиццы — 2,5 минуты. За счет этого «ДоДо» планирует сократить время доставки до 30 минут. Она будет осуществляться на велосипедах.

В меню — три вида пиццы:

классические (например, «Queen Margarita»,«The Six Cheese», «Double Pepperoni»)

изысканные («Портобелло и трюфель», «Oh my Goat» — c козьим сыром)

фирменные («Лобстер и манго», «K-Pep» — с кимчи и ситими тогараси)

Все пиццы будут доступны в двух размерах: маленьком и среднем. Цены — от 5,99 фунтов до 11,99 фунтов. Кроме того, в меню есть закуски, безалкогольные напитки, пиво, сидр, вино и мороженое.