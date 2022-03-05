Основатель Dodo Pizza объявил о закрытии бизнеса в Великобритании

Основатель «Додо Пиццы» Федор Овчинников объявил о закрытии бизнеса в Великобритании и «заморозке» стартапов «Донер42», «Дринкит» и международной мастер-франшизы.

Инвестиции в Dodo Pizza UK составили около 3 млн фунтов стерлингов, значительная часть которых пошла на строительство автоматизированного завода для производства теста. Этот проект стартовал совсем недавно, завод достроить не успели.

Компания также планирует сократить зарплаты сотрудникам в марте, если выручка в России 15-30 марта упадет на более чем на 20% по сравнению с планом.

«Снижение коснется только части зарплаты, превышающей 50 тысяч рублей, то есть чем выше заработная плата — тем больше в абсолютных числах будет снижение, большинство потеряет менее 30%», — уточнил Федор Овчинников.

Однако, по словам Овчинникова, он не пойдет на сокращение штата. «Мы развивались все вместе в хорошие времена. Мы будем вместе и в сложные времена», — заявил он.

Основатель сети надеется, что спустя несколько месяцев ситуация будет стабилизироваться. Он уверен, что продукт компании будет пользоваться спросом даже при серьезном падении доходов населения, потому что «пицца — это маленький праздник, а праздник нужен людям всегда».

Первая британская «Додо Пицца» открылась в Брайтоне еще в 2017 году, затем появились еще три — одна в Ковентри и две в Уолсолле. Все они работают по модели франчайзинга. К 2023 году компания планировала открыть до 50 пиццерий в Великобритании.

Продажи сети пиццерий «Додо Пицца» заметно выросли за 2021 год — на 56%. За десять лет из одной точки она разрослась до 765, а из локального бренда превратилась в международную сеть, представленную в 15 странах.

Фото на обложке: Dodo Pizza