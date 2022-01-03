Продажи «Додо Пиццы» по итогам 2021 года выросли на 56%

Продажи сети пиццерий «Додо Пицца» заметно выросли за 2021 год — на 56%. За десять лет из одной точки она разрослась до 765, а из локального бренда превратилась в международную сеть, представленную в 15 странах.

Выручка «Додо Пицца» за 2021 году выросла на 56% до 40,2 млрд рублей (около $546 млн). Об этом в своем фейсбуке написал основатель и глава сети Федор Овчинников.

Овчинников отдельно уточнил, что этот рост стал возможен за счет открытия 88 новых пиццерий (теперь в сети их 765). Если сравнивать показатели только старых заведений, вырычка поднялась на 36%, что тоже весьма приличный результат.

При этом 65% выручки сеть получила благодаря доставке.

72% выручки в России принесли цифровые каналы продаж. «То есть мы уже точно e-commerce :)», — такой вывод из этого факта делает глава сети.

Новые пиццерии были открыты в еще двух странах, и теперь сеть представлена сразу в 15 странах мира, включая Китай, Нигерию, Великобританию, Вьетнам и другие.

Выручка родительской компании Dodo Brands, которой и принадлежит «Додо Пицца», также превысила 4 млрд рублей, ее прибыль, по предварительным расчетам, может составить 460 млн рублей.

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