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Основатель Dodo Brands Федор Овчинников покинет пост гендиректора компании

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Основатель Dodo Brands Федор Овчинников объявил, что в 2023 году уйдет с поста генерального директора компании. Имя преемника бизнесмен не назвал, а своими дальнейшими планами обозначил написание книги.

Основатель Dodo Brands Федор Овчинников покинет пост гендиректора компании

О планах покинуть должность генерального директора Dodo Brands в 2023 основатель компании Федор Овчинников рассказал в личном telegram-канале.

«Я не уйду из нашего бизнеса, останусь акционером, членом Совета директоров, буду влиять на стратегию и культуру, но больше не буду ее действующим лидером», – написал бизнесмен.

Овчинников уточнил, что передаст позицию гендиректора другому человеку, но его имени не назвал. Своими дальнейшими планами предприниматель обозначил написание книги с инсайтами, которая «в большей степени будет обращена к его коллегам».

В октябре 2022 года Овчинников объявил о выходе Dodo Brands на рынок ОАЭ. По последним данным, «Додо Пицца» работает в России, Казахстане, Германии, Вьетнаме – всего в 15 странах. Ранее бизнесмен сообщил о приостановке развития другой его сети – «Донер 42». Концепция компании оказалась не готова к масштабированию, пояснил он.

Фото на обложке: begeton

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