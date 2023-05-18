Кадровый голод на промышленных предприятиях достиг рекордного с 1996 года уровня

Кадровый голод на промышленных предприятиях России достиг рекордного с 1996 года уровня, показал опрос Института экономической политики. Дефицит рабочих кадров составляет 35% – нехватка персонала является одним из основных сдерживающих экономический рост фактором, отмечают эксперты.

Дефицит кадров на промышленных предприятиях России достиг рекорда с 1996 года и в данный момент составляет 35%. Исследование о кадровом голоде в компаниях провел Институт экономической политики имени Егора Гайдара, пишет РБК. Подобные опросы организация проводит с 1992 года.

По словам заведующего лабораторией конъюнктурных опросов института Сергея Цухло, сильнейший кадровый голод испытывают предприятия легкой промышленности. Их представители заявили о нехватке в России средне специальных заведений для подготовки нужных им специалистов.

Кадровый дефицит является одним из основных факторов, который в текущих обстоятельствах сдерживает экономический рост, отметил эксперт.

Уровень безработицы в России (по данным Росстата) в марте достиг минимального в новейшей истории России уровня в 3,5%.

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