Две трети компаний предпочитают онлайн-обучение для сотрудников

Почти 70% российских компаний выбирают онлайн-платформы для корпоративного обучения. Такие результаты получены в результате опроса, проведенного среди HR-специалистов в апреле-мае исследоавтельским агентством Hints. С ними ознакомился Русбейс.

Наиболее востребованы программы по IT (57,9%), менеджменту (52,9%) и маркетингу (40,5%). В тройку лидеров среди провайдеров корпоративного обучения вошли «Яндекс Практикум», Skillbox и «Синергия».

Основными целями обучения 81% компаний называют повышение квалификации сотрудников, а 80% — рост их эффективности. Для оценки результатов малый бизнес чаще анализирует производительность, а крупный — результаты тестирования. 71,1% респондентов считают, что крупные платформы обеспечивают более качественное обучение, чем небольшие образовательные проекты.

Согласно июньскому исследованию Rostic’s и «Зарплата.ру», 94% россиян считают, что работодатель обязан предоставлять корпоративное обучение. Главными мотиваторами для работников остаются повышение зарплаты (51%), статус и перспективы роста (по 12%).

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