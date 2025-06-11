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Почти все россияне считают, что работодатель обязан предоставлять корпоративное обучение

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

94% россиян причислили предоставление корпоративного обучения к обязанностям работодателя. Согласно совместному исследованию Rostics и «Зарплата.ру», в котором приняли участие 1885 жителей крупных городов России, главными мотиваторами для работников остаются повышение зарплаты (51%), статус и перспективы роста (по 12%).

Почти все россияне считают, что работодатель обязан предоставлять корпоративное обучение
  1. Новости

Предпочтения в обучении. В обучении среди опрошенных наиболее востребованы: участие в профильных мероприятиях (24%), внутренние тренинги (23%), компенсация внешнего образования (21%). Молодёжь чаще выбирает онлайн-курсы (38%), а сотрудники 27-35 лет — стажировки в других филиалах (31%).

Особые требования. 85% респондентов настаивают, что обучение должно проходить в рабочее время. 81% хотят получать сертификаты по итогам. На меньшую зарплату ради программ развития согласны только 21%.

  • В 2024 году для 56% россиян при выборе работодателя первостепенное значение имели коллектив и руководство. На втором месте — удобное расположение офиса (38%), а на третьем — гибкий график (37%).

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock / FOTODOM

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