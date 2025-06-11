Почти все россияне считают, что работодатель обязан предоставлять корпоративное обучение
94% россиян причислили предоставление корпоративного обучения к обязанностям работодателя. Согласно совместному исследованию Rostic’s и «Зарплата.ру», в котором приняли участие 1885 жителей крупных городов России, главными мотиваторами для работников остаются повышение зарплаты (51%), статус и перспективы роста (по 12%).
- Новости
Предпочтения в обучении. В обучении среди опрошенных наиболее востребованы: участие в профильных мероприятиях (24%), внутренние тренинги (23%), компенсация внешнего образования (21%). Молодёжь чаще выбирает онлайн-курсы (38%), а сотрудники 27-35 лет — стажировки в других филиалах (31%).
Особые требования. 85% респондентов настаивают, что обучение должно проходить в рабочее время. 81% хотят получать сертификаты по итогам. На меньшую зарплату ради программ развития согласны только 21%.
- В 2024 году для 56% россиян при выборе работодателя первостепенное значение имели коллектив и руководство. На втором месте — удобное расположение офиса (38%), а на третьем — гибкий график (37%).
Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Старт работы на Ozon»
- 1 Wildberries запустил обучение для начинающих селлеров Пока функция работает в тестовом режиме 03 февраля 12:30
- 2 Гайд по запуску корпоративного обучения Треть соискателей считает обучение веским аргументом при выборе работы 12 января 16:00
- 3 Softline объявила о создании единой образовательной экосистемы «Академия Softline» Она объединит технологии и экспертизу «Академии Айти» и Учебного центра Softline 25 апреля 17:37
- 4 Аналитики выявили регионы-лидеры по шопоголизму 12% челябинцев могут потратить на шопинг более 50% доходов 11 июня 12:16