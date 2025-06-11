94% россиян причислили предоставление корпоративного обучения к обязанностям работодателя. Согласно совместному исследованию Rostic’s и «Зарплата.ру», в котором приняли участие 1885 жителей крупных городов России, главными мотиваторами для работников остаются повышение зарплаты (51%), статус и перспективы роста (по 12%).

Почти все россияне считают, что работодатель обязан предоставлять корпоративное обучение

https://rb.ru/news/predostavlyat-korporativnoe-obuchenie/

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