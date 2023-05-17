Сбербанк запатентовал систему «smart-клининг» для уборки помещений

Сбербанк запатентовал систему «smart-клининг», которая позволяет оптимизировать процесс уборки помещений. Решение о выдаче патента принято 28.10.2022. Система «smart-клининг» с помощью камер собирает данные и формирует с использованием технологии машинного обучения актуальную карту загрязнений.

В описании изобретения к патенту (есть в распоряжении RB.RU) указано, что система решает проблему неэффективности уборки автоматизированными устройствами. При создании маршрута система анализирует данные о клиентопотоке в помещении.

Программа обрабатывает изображение пола и с помощью модели машинного обучения, которую тренировали на снимках неубранных помещений, создает актуальную карту загрязнений. В документе указывается, что на основе этой карты должен прокладываться маршрут автоматического устройства для уборки.

Однако в пресс-службе Сбербанка сообщили RB.RU, что комплексное применение разработки с «умными» устройствами пока не практикуется. Система помогает составлять график уборок обычными сотрудниками в помещениях кредитной организации.

«В настоящее время используются некоторые части системы, прежде всего — программное обеспечение и модели для классификации и оценки загрязнений. А комплексное решение с умными устройствами будет внедрятся по мере появления соответствующих устройств с необходимыми возможностями (интерфейсы управления и т. п.)», — уточнили в пресс-службе.

В описании к патенту, тем не менее, поясняется, что полученная в результате анализа карта загрязнений передается на некое устройство. А само решение, говорится в документе, «относится к области компьютерной техники, в частности управлению автоматизированными устройствами для уборки».

В прошлом месяце «Сбер» запустил линейку «умных» телевизоров на базе собственной ОС «Салют ТВ».

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