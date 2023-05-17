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ЦБ: в «разгоне» акций нижних эшелонов участвуют 140 тыс. инвесторов – это 5-7% рынка

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В «разгоне» акций компаний нижних эшелонов на бирже участвуют 140 тыс. инвесторов, что составляет 5-7% активных участников рынка, сообщили в Банке России. Так называемый разгон – это необоснованный рост котировок, которому зачастую подвергаются ценные бумаги эмитентов, не входящих в «голубые фишки».

ЦБ: в «разгоне» акций нижних эшелонов участвуют 140 тыс. инвесторов – это 5-7% рынка

Около 5-7% активных участников фондового рынка участвуют в «разгоне» акций второго и третьего эшелонов. Об этом пишет РБК со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха.

По подсчетам ЦБ, в необоснованном росте котировок ценных бумаг принимают участие примерно 140 тыс. инвесторов. Эти инвесторы торгуют акциями, которые так или иначе подвержены «разгонам», отметил Лях. 

Акции компаний из второго и третьего эшелона на Мосбирже зачастую показывают беспричинный рост. В течение одной торговой сессии бумаги компаний могут дорожать вплоть до 50-70% и так же стремительно дешеветь.

По словам Ляха, волатильность в акциях компаний нижних эшелонах в последнее время снизилась в преддверии ежегодных собраний акционеров. Инвесторы, участвующие в «разгоне», проявляют заинтересованность в акциях компаний из списка «голубых фишек».

Фото на обложке: 19 STUDIO / Shutterstock

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