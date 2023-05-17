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ВТБ открыл филиал в Иране

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В Иране открылся филиал ВТБ, сообщил замминистра промышленности и торговли Республики Алиреза Пейман-Пак. На его публикацию в соцсетях обратило внимание издание Frank Media.

ВТБ открыл филиал в Иране

ВТБ стал первым российским банком, открывшим представительство в Иране. Реализовать это удалось благодаря поддержке Организации по развитию торговли Ирана, уточнил Пейман-Пак.

По словам замминистра, филиал ВТБ поспособствует «прозрачности торговли» в стране, а также послужит инструментом для перевода части поступлений в зарубежной валюте в банковскую систему.

В конце прошлого года ВТБ первым из банков РФ запустил в своем мобильном приложении трансграничные переводы в иранских риалах. Отправлять средства можно как физическим, так и юридическим лицам.

В начале года в РАКИБ сообщили, что Россия ведет переговоры с Ираном о создании стейблкоина для внешнеторговых расчетов. Позднее эти планы подтвердили в Госдуме.

По итогам 2022 года Россия стала лидером по объему инвестиций в Иран.

Фото на обложке: Stas Knop / Shutterstock

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