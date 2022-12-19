Клиенты ВТБ получили возможность переводить средства в Иран

ВТБ стал первым российским банком, который запустил трансграничные переводы в Иран для юридических и физических лиц. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

Переводы доступны в мобильном приложении и отделениях банка, в рамках одной операции можно отправить до 20 млн рублей. Общая сумма переводов за месяц не должна превышать $1 млн. ВТБ будет взимать комиссию в размере 1% от суммы перевода (минимум 15 000, не более 200 000 иранских риалов).

Клиентам банка необходимо открыть текущий счет в иранских риалах, купить их можно в приложении «ВТБ Онлайн».

«Для проведения транзакции в "ВТБ Онлайн" в разделе "Платежи" нужно выбрать операцию "По реквизитам в валюте" и счет списания, ввести сумму и код банка, указать ФИО или наименование организации, адрес и счет получателя и осуществить перевод», — уточнили в ВТБ алгоритм операции.

Там также сообщили, что средства поступят на счет получателя в Иране на следующий день после их отправки.

Ранее ВТБ запустил переводы в некоторые страны ближнего зарубежья по номеру карт их национальных систем. Для таких операций потребуются только ФИО получателя и номер карты.