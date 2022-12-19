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Клиенты ВТБ получили возможность переводить средства в Иран

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

ВТБ стал первым российским банком, который запустил трансграничные переводы в Иран для юридических и физических лиц. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

Клиенты ВТБ получили возможность переводить средства в Иран

Переводы доступны в мобильном приложении и отделениях банка, в рамках одной операции можно отправить до 20 млн рублей. Общая сумма переводов за месяц не должна превышать $1 млн. ВТБ будет взимать комиссию в размере 1% от суммы перевода (минимум 15 000, не более 200 000 иранских риалов).

Клиентам банка необходимо открыть текущий счет в иранских риалах, купить их можно в приложении «ВТБ Онлайн».

«Для проведения транзакции в "ВТБ Онлайн" в разделе "Платежи" нужно выбрать операцию "По реквизитам в валюте" и счет списания, ввести сумму и код банка, указать ФИО или наименование организации, адрес и счет получателя и осуществить перевод», — уточнили в ВТБ алгоритм операции.

Там также сообщили, что средства поступят на счет получателя в Иране на следующий день после их отправки.

Ранее ВТБ запустил переводы в некоторые страны ближнего зарубежья по номеру карт их национальных систем. Для таких операций потребуются только ФИО получателя и номер карты.

Фото на обложке: Savvapanf Photo / Shutterstock

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