ВТБ запустил переводы по номеру карт в некоторые страны СНГ

ВТБ открывает своим клиентам возможность переводить средства в страны СНГ по номеру карт их национальных платежных систем, передает ТАСС со ссылкой на члена правления банка Святослава Островского.

По словам Островского, такие транзакции можно проводить с помощью мобильного приложения ВТБ или в интернет-банке «ВТБ онлайн». Для перевода в Армению, Белоруссию или Киргизию потребуется указать номер карты и ФИО получателя. Отправлять можно до 300 тыс. рублей в месяц, но не более 150 тыч. рублей в сутки. Комиссия для таких транзакций составит 1% от суммы, но не менее 50 рублей за каждый перевод.

В конце октября банк запустил сервис для переводов в соседние дружественные страны по номеру телефона. Первой доступ к системе получила Армения. Воспользоваться услугой смогут физлица, у которых есть счет в дочерней структуре ВТБ.

Осенью ВТБ также перезапустил переводы в юанях в Китай в обход международной платежной системы SWIFT, от которой российские банки были отключены в рамка санкций. В 2023 году кредитная организация рассчитывает увеличить число таких транзакций в пять раз.

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