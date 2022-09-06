ВТБ восстановил переводы в юанях в Китай

Находящийся под санкциями ВТБ перезапустил переводы в юанях в Китай. Они будут идти в обход системы SWIFT. К 2023 году банк намерен нарастить объем таких транзакций в пять раз.

Детали альтернативной системы президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин не расскрыл, пишет РБК.

С помощью сервиса клиенты банка смогут отправить деньги в Китай по банковским реквизитам через дистанционные каналы или в офисах ВТБ. Пока переводы доступны физлицам в адрес юрлиц.

Для перевода нужно будет открыть текущий счет в китайских юанях, купив валюту в мобильном приложени, онлайн-банке, офисе ВТБ. Максимальная сумма одной операции в приложении — 20 млн рублей или эквивалент в юанях, но не более 100 млн рублей в месяц. В офисах операцию можно провести безлимитно. Комиссия — 1%.

Cбербанк с 7 июня прекратил расчеты в китайских юанях для корпоративных клиентов. Мера временная и затронула клиентов-участников внешнеэкономической деятельности, ведущих расчеты в китайских юанях.

Компаниям придется проводить расчеты в банках-партнерах, оставив контракты в «Сбере», или же перейти на обслуживаение к иным кредитным организациями, которые проводят расчеты в юанях.

По данным «Тинькофф-банка», в 2021 году доля платежей бизнеса в юанях в Китай составляла 15–25%, сейчас достигла 25–30% по количеству платежей и 30–40% по сумме. Среди компаний, которые используют юани в расчетах, преимущественно импортеры.