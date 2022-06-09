«Сбер» приостановил расчеты в юанях с корпоративными клиентами

Cбербанк с 7 июня прекратил расчеты в китайских юанях для корпоративных клиентов. Мера временная и затронула клиентов-участников внешнеэкономической деятельности, ведущих расчеты в китайских юанях.
Компаниям придется проводить расчеты в банках-партнерах, оставив контракты в «Сбере», или же перейти на обслуживаение к иным кредитным организациями, которые проводят расчеты в юанях, пишет Frank Media.
Сейчас Сбербанк работает с китайскими партнерами для разрешения ситуации и восстановления расчетов, говоиртся в сообщении.
В марте бизнес-клиенты российских банков стали активно открывать новые счета в юанях. На фоне западных антироссийских санкций китайская валюта стала вынужденной мерой. Выросли также операции с юанями на бирже, но они пока значительно отстают от объемов торгов долларом и евро.
По данным «Тинькофф-банка», в 2021 году доля платежей бизнеса в юанях в Китай составляла 15–25%, сейчас достигла 25–30% по количеству платежей и 30–40% по сумме. Среди компаний, которые используют юани в расчетах, преимущественно импортеры.
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