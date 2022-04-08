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Бизнес-клиенты российских банков стали активно переходить на юани

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В марте бизнес-клиенты российских банков стали активно открывать новые счета в юанях. На фоне западных антироссийских санкций китайская валюта стала вынужденной мерой. Выросли также операции с юанями на бирже, но они пока значительно отстают от объемов торгов долларом и евро.

Бизнес-клиенты российских банков стали активно переходить на юани

С начала года в «Тинькофф-банке» объем средств на счетах в юанях увеличился примерно в восемь раз, в «МТС-банке» — в четыре раза. В банке «Санкт-Петербург» в марте число открытых корпоративных счетов в юанях выросло почти в 3,5 раза, а число контрактов в китайской валюте удвоилось, пишет «Коммерсантъ».

Рост связан с санкциями в отншении крупных российских банков, которые ограничили переводы денег в зарубежные банки. На динамику также повлияла необходимость в новых партнерах для бизнеса, которые могли бы стать альтернативой европейским поставщикам. В банках полагают, что компании видят проведение расчетов в юанях более стабильным и предсказуемым.

По данным Тинькофф-банка, в 2021 году доля платежей бизнеса в юанях в Китай составляла 15–25%, сейчас достигла 25–30% по количеству платежей и 30–40% по сумме. Среди компаний, которые используют юани в расчетах, преимущественно импортеры, говорят в МКБ.

Переориентация в расчетах на юань не потребует серьезных изменений в системе управления валютными рисками в банках, отметил руководитель практики по работе с финансовыми учреждениями КПМГ Вугар Алиев. Он считает,  что скоро юань будет не только заменять доллар в расчетах с Китаем, но и станет более надежным средством международных расчетов для российских компаний.

В январе зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что при необходимости Россия сможет обойтись без платежей в долларах и евро и заменить их на платежи в юанях. По его словам, это новая, очень перспективная, с учетом объема экономики Китая, резервная валюта.

ВТБ с 9 марта предложил клиентам вклад в юанях, максимальная ставка по нему составит 8% годовых. Вклад в юанях возможно открыть через «ВТБ Онлайн» на сумму от 100 юаней. В отделениях банка на депозит можно разместить от 500 юаней. Срок размещения средств под повышенную ставку — от 3 до 6 месяцев. 

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Фото на обложке: ThewayIsee / Shutterstock

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