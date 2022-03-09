ВТБ запустил вклад в юанях как альтернативу депозитам в других иностранных валютах

ВТБ с 9 марта предложил клиентам вклад в юанях, максимальная ставка по нему составит 8% годовых. Об этом говорится в сообщении банка.
Это должно стать выгодной альтернативной депозитам в других иностранных валютах. Вкладчики смогут диверсифицировать свой портфель.
Условия: вклад в юанях возможно открыть через «ВТБ Онлайн» на сумму от 100 юаней. В отделениях банка на депозит можно разместить от 500 юаней. Срок размещения средств под повышенную ставку — от 3 до 6 месяцев.
Снятие и пополнение доступны для сегментов «Привилегия» и «Прайм». Ставка для клиентов «Привилегии» при выборе этой опции составит 7,5%, для клиентов «Прайм» — 8%. Для клиентов массовой розницы ставка составит 8% — без опции снятия и пополнения.
Что происходит с иностранной валютой в РФ:
- По данным на 1 февраля 2022 года, объем наличной иностранной валюты в кассах и банкоматах российских банков достиг $16,8 млрд. В декабре-январе банки увеличили его на $5,7 млрд. На 1 марта объем наличных рублей в обращении достиг максимума за 20 лет и составил рекордные 15,8 трлн рублей.
- Санкции против РФ привели к ограничениям обращения доллара и евро в стране. 2 марта Евросоюз ввел запрет на продажу, поставку и экспорт банкноты евро в страну. Ограничения не касаются туристов и дипломатов.
- В конце февраля в Москве начались очереди на снятие валюты. Представители банков при этом сообщали RB.RU, что у них достаточно валюты и ограничений на покупку иностранной валюты вводиться не будет.
- Банк России ранее запретил переводить деньги из РФ за границу нерезидентам — гражданам тех стран, которые ввели санкции против России. Ограничение действует до 31 марта 2022 года для физических и юридических лиц. Нерезиденты из всех остальных стран смогут переводить не более $5 тыс. в месяц.
- 2 марта президент России подписал указ, согласно которому резидентам РФ запрещено вывозить из страны иностранную валюту в размере более $10 тыс.
- 9 марта Банк России ввел ограничение на снятие свыше $10 тыс. с валютных вкладов и счетов. Остальное можно будет получить в рублях по курсу на день выдачи. Новый порядок будет действовать до 9 сентября.
Фото на обложке: Unsplash
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