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ВТБ запустил вклад в юанях как альтернативу депозитам в других иностранных валютах

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

ВТБ с 9 марта предложил клиентам вклад в юанях, максимальная ставка по нему составит 8% годовых. Об этом говорится в сообщении банка.

ВТБ запустил вклад в юанях как альтернативу депозитам в других иностранных валютах

Это должно стать выгодной альтернативной депозитам в других иностранных валютах. Вкладчики смогут диверсифицировать свой портфель.

Условия: вклад в юанях возможно открыть через «ВТБ Онлайн» на сумму от 100 юаней. В отделениях банка на депозит можно разместить от 500 юаней. Срок размещения средств под повышенную ставку — от 3 до 6 месяцев. 

Снятие и пополнение доступны для сегментов «Привилегия» и «Прайм». Ставка для клиентов «Привилегии» при выборе этой опции составит 7,5%, для клиентов «Прайм» — 8%. Для клиентов массовой розницы ставка составит 8% — без опции снятия и пополнения.

Что происходит с иностранной валютой в РФ:

  • По данным на 1 февраля 2022 года, объем наличной иностранной валюты в кассах и банкоматах российских банков достиг $16,8 млрд. В декабре-январе банки увеличили его на $5,7 млрд. На 1 марта объем наличных рублей в обращении достиг максимума за 20 лет и составил рекордные 15,8 трлн рублей.
  • Санкции против РФ привели к ограничениям обращения доллара и евро в стране. 2 марта Евросоюз ввел запрет на продажу, поставку и экспорт банкноты евро в страну. Ограничения не касаются туристов и дипломатов.
  • В конце февраля в Москве начались очереди на снятие валюты. Представители банков при этом сообщали RB.RU, что у них достаточно валюты и ограничений на покупку иностранной валюты вводиться не будет.
  • Банк России ранее запретил переводить деньги из РФ за границу нерезидентам — гражданам тех стран, которые ввели санкции против России. Ограничение действует до 31 марта 2022 года для физических и юридических лиц. Нерезиденты из всех остальных стран смогут переводить не более $5 тыс. в месяц.
  • 2 марта президент России подписал указ, согласно которому резидентам РФ запрещено вывозить из страны иностранную валюту в размере более $10 тыс.
  • 9 марта Банк России ввел ограничение на снятие свыше $10 тыс. с валютных вкладов и счетов. Остальное можно будет получить в рублях по курсу на день выдачи. Новый порядок будет действовать до 9 сентября.

Фото на обложке: Unsplash

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