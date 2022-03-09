Банк России ввел ограничения на выдачу наличной валюты

Банк России ввел ограничение на снятие свыше $10 тыс. с валютных вкладов и счетов. Снять можно будет и больше, но в рублях по курсу на день выдачи. Новый порядок будет действовать до 9 сентября.

До сентября валюта будет вадаваться в долларах США вне зависимости от валюты счета. Конвертация будет происходить по рыночному курсу на день выдачи, говорится на сайте регулятора.

Граждане смогут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах. Все средства сохранены и учтены в валюте, в которых они были открыты. Условия по вкладу или счету не изменятся.

У россиян также будет возможность открывать новые валютные счета и вклады, но снять с них деньги, пока действует этот порядок, можно будет в рублях по рыночному курсу на момент выдачи.

Кроме того, до конца действия новых правил банки не будут продавать наличную валюту гражданам. Поменять ее на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.

Ранее ЦБ ввел еще одно ограничение для стабилизации валютного рынка. Банк России запретил россиянам переводить своим родственникам за границей больше $5 тысяч в месяц. До этого регулятор запретил нерезидентам из стран, которые ввели санкции против России, переводить деньги из России за границу.

Фото на обложке: Mistervlad / Shutterstock