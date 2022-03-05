Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

ЦБ запретил переводить родственникам за границей более $5 тысяч в месяц

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Центральный банк ввел еще одно ограничение для стабилизации валютного рынка. Банк России запретил россиянам переводить своим родственникам за границей больше $5 тысяч в месяц.

ЦБ запретил переводить родственникам за границей более $5 тысяч в месяц

Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо, подписанное заместителем председателя ЦБ РФ Юрием Исаевым.

Россиянам запретили переводить своим родственникам за границей сумму, превышающую $5 тысяч в месяц. Под ограничения попали переводы супругам, родителям, детям, дедушкам, бабушкам, внукам, братьям, сестрам, а также усыновителям и усыновленным.

Ограничение на суммы переводов является одной из мер ЦБ РФ по стабилизации валютного рынка на фоне «повышенной волатильности».

Банк России запретил переводить деньги за рубеж нерезидентам из стран, объявивших о санкциях против России. Нерезиденты из остальных стран могут переводить не более $5 тысяч в месяц.

Фото на обложке: Ovchinnikova Irina / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Бизнес предложил Банку России перейти на рубли во внешней торговле
  2. 2 Объем наличных в обращении достиг максимума за 20 лет — данные ЦБ
  3. 3 «Яндекс» сообщил о риске дефолта, бренды приостанавливают работу в РФ: главные события девятого дня спецоперации
  4. 4 Банки предупреждали Путина о катастрофических последствиях военной операции на Украине — Frank RG
  5. 5 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест

ВОЗМОЖНОСТИ

05 марта 2022

«Экспортеры. Новый уровень»

05 марта 2022

MUIV.LAB

06 марта 2022

Стартап-студия ЮУрГУ

07 марта 2022

Speed Dating #AltEnergy

08 марта 2022

Онлайн-хакатон по поиску и анализу данных от «Северстали» и McKinsey

Все ВОЗМОЖНОСТИ