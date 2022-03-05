ЦБ запретил переводить родственникам за границей более $5 тысяч в месяц

Центральный банк ввел еще одно ограничение для стабилизации валютного рынка. Банк России запретил россиянам переводить своим родственникам за границей больше $5 тысяч в месяц.
Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо, подписанное заместителем председателя ЦБ РФ Юрием Исаевым.
Россиянам запретили переводить своим родственникам за границей сумму, превышающую $5 тысяч в месяц. Под ограничения попали переводы супругам, родителям, детям, дедушкам, бабушкам, внукам, братьям, сестрам, а также усыновителям и усыновленным.
Ограничение на суммы переводов является одной из мер ЦБ РФ по стабилизации валютного рынка на фоне «повышенной волатильности».
Банк России запретил переводить деньги за рубеж нерезидентам из стран, объявивших о санкциях против России. Нерезиденты из остальных стран могут переводить не более $5 тысяч в месяц.
Фото на обложке: Ovchinnikova Irina /
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