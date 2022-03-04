Объем наличных в обращении достиг максимума за 20 лет — данные ЦБ

Объем наличных в обращении достиг максимума за 20 лет и по данным на 1 марта составил рекордные 15,8 трлн рублей. Спрос на наличные резко вырос в феврале после начала военной операции на Украине.

О рекордном с 2002 года объеме наличных в обороте свидетельствуют данные ЦБ РФ.

По данным на 1 марта в обращении находится 15,8 трлн рублей наличных.

Рост выпущенных Банком России наличных за один месяц составил 14,7% и достиг 2 трлн рублей. Предыдущий скачок роста на 1,29 трлн рублей пришелся на начало пандемии коронавируса в марте-апреле 2020 года.

Россияне массово ринулись снимать деньги с банковских карт 24 февраля в день начала военной операции на Украине. Возле банкоматов в Москве образовались очереди. 25 февраля россияне сняли за день рекордные 1,4 трлн рублей.

В условиях санкций сократилось число россиян, готовых полностью отказаться от наличных. Опрос показал, что почти 75% жителей России не готовы отказаться от использования наличных.

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