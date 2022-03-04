Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Объем наличных в обращении достиг максимума за 20 лет — данные ЦБ

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Объем наличных в обращении достиг максимума за 20 лет и по данным на 1 марта составил рекордные 15,8 трлн рублей. Спрос на наличные резко вырос в феврале после начала военной операции на Украине.

Объем наличных в обращении достиг максимума за 20 лет — данные ЦБ

О рекордном с 2002 года объеме наличных в обороте свидетельствуют данные ЦБ РФ.

По данным на 1 марта в обращении находится 15,8 трлн рублей наличных.

Рост выпущенных Банком России наличных за один месяц составил 14,7% и достиг 2 трлн рублей. Предыдущий скачок роста на 1,29 трлн рублей пришелся на начало пандемии коронавируса в марте-апреле 2020 года.

Россияне массово ринулись снимать деньги с банковских карт 24 февраля в день начала военной операции на Украине. Возле банкоматов в Москве образовались очереди. 25 февраля россияне сняли за день рекордные 1,4 трлн рублей.

В условиях санкций сократилось число россиян, готовых полностью отказаться от наличных. Опрос показал, что почти 75% жителей России не готовы отказаться от использования наличных.

Фото на обложке: alexkich / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Яндекс» сообщил о риске дефолта, бренды приостанавливают работу в РФ: главные события девятого дня спецоперации
  2. 2 Банки предупреждали Путина о катастрофических последствиях военной операции на Украине — Frank RG
  3. 3 Правительство позволит ЦБ запрещать банкам сделки и операции на срок до полугода
  4. 4 Комиссии в 30% за покупку валюты, остановка бизнеса SAP в РФ: главное за 3 марта
  5. 5 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест

ВОЗМОЖНОСТИ

04 марта 2022

Бизнес-инкубатор технопарка «Якутия»

05 марта 2022

MUIV.LAB

05 марта 2022

«Экспортеры. Новый уровень»

Все ВОЗМОЖНОСТИ