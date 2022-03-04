Объем наличных в обращении достиг максимума за 20 лет — данные ЦБ

Объем наличных в обращении достиг максимума за 20 лет и по данным на 1 марта составил рекордные 15,8 трлн рублей. Спрос на наличные резко вырос в феврале после начала военной операции на Украине.
О рекордном с 2002 года объеме наличных в обороте свидетельствуют данные ЦБ РФ.
По данным на 1 марта в обращении находится 15,8 трлн рублей наличных.
Рост выпущенных Банком России наличных за один месяц составил 14,7% и достиг 2 трлн рублей. Предыдущий скачок роста на 1,29 трлн рублей пришелся на начало пандемии коронавируса в марте-апреле 2020 года.
Россияне массово ринулись снимать деньги с банковских карт 24 февраля в день начала военной операции на Украине. Возле банкоматов в Москве образовались очереди. 25 февраля россияне сняли за день рекордные 1,4 трлн рублей.
В условиях санкций сократилось число россиян, готовых полностью отказаться от наличных. Опрос показал, что почти 75% жителей России не готовы отказаться от использования наличных.
Фото на обложке: alexkich /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Яндекс» сообщил о риске дефолта, бренды приостанавливают работу в РФ: главные события девятого дня спецоперации
- 2 Банки предупреждали Путина о катастрофических последствиях военной операции на Украине — Frank RG
- 3 Правительство позволит ЦБ запрещать банкам сделки и операции на срок до полугода
- 4 Комиссии в 30% за покупку валюты, остановка бизнеса SAP в РФ: главное за 3 марта
- 5 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест
ВОЗМОЖНОСТИ
04 марта 2022
05 марта 2022
05 марта 2022