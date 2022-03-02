Сократилось количество россиян, готовых полностью отказаться от наличных — опрос

Нестабильная ситуация на рынках и санкции привели к увеличению числа россиян, которые не готовы полностью отказаться от наличности. Сегодня практически 3 из 4 россиян не хотят отказываться от наличных денег, показал опрос.

Полностью перейти на безналичный расчет готовы лишь 15%. Больше всего желающих отказаться от монет и банкнот в пользу безналичных расчетов — среди россиян до 34 лет и граждан с доходом от 80 тыс. рублей (по 22%).

Количество экономически активных россиян, готовых отказаться от наличных, выше всего было в июле 2014 года (21%), ниже всего — в июле 2020 года, первый год пандемии (12%). Летом 2021 года число сторонников отказа от наличных чуть выросло (до 18%), сейчас же, на волне новой порции экономических санкций, снизилось на 3 п.п.

Опрос проводился в 394 населенных пунктах во всех округах России с 28 февраля до 1 марта 2022 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов в вооозрасте старше 18 лет.

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