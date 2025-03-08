Песня, рогатка и книги про Гарри Поттера: рейтинг необычных подарков на 8 марта в 2025 году
Традиционно перед 8 марта портал Superjob проводит опрос про самые необычные подарки на Международный женский день. В этом году лидирующие позиции из небанальных подарков заняли декор для интерьера, питомцы и нетривиальные букеты.
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В опросе 1600 женщин из всех регионов страны выяснилось, что 6% женщин были впечатлены композициями с экзотическими цветами или огромными размерами букетов. Еще 7% получили сильно удивились, получив в дар лампу, дверную ручку или веник.
В категории подарков-питомцев лидировали щенки и котята, но встречались также крольчата и лягушки. Животных получили в дар 6% опрошенных. Небольшому числу участниц посчастливилось получить полет на личном самолете на концерт в другую страну или автомобиль.
Но самая интересная категория необычных подарков, конечно же, «Другое»: там в этом году упоминаются «песня, рогатка, полное собрание книг про Гарри Поттера, автомобильный аккумулятор и пр.».
В 2024 году в этой категории фигурировали горшок с землей, соленые грибы, живые бабочки, варенье, бензин, в 2023 — соленые огурцы, компас, набор рыбака и песочные часы.
Фото на обложке: Unsplash
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