80% работодателей в России не сотрудничают с самозанятыми
80% российских компаний не сотрудничают с самозанятыми, следует из результатов исследования Superjob, проведенного с 14 января по 6 февраля среди 1 тыс. менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб.
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В январе 2025 года о сотрудничестве с самозанятыми сообщили только 18% работодателей. Это самый низкий показатель за последние четыре года, если не считать декабрь 2024 года, когда с самозанятым сотрудничали всего 17% респондентов.
При этом число самозанятых растет: в январе 2025 года в России было 11,9 млн плательщиков налога на профессиональный доход, весной 2024-го — 9,4 млн, годом ранее — 6,7 млн.
Superjob уточняет, что самозанятые чаще всего работают в сферах строительства и проектирования, логистики и грузоперевозок, информационных технологий, маркетинга, рекламы, PR и других.
11 февраля руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева сообщила, что в столице число самозанятых достигло 1,9 млн человек, а за последний год их количество выросло на 350 тыс. В мэрии указали, что в 2024 году самозанятые уплатили в столичный бюджет 15,1 млрд рублей, что на 46% больше, чем годом ранее.
В середине января в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает разрешить самозанятым применять коммерческие обозначения для индивидуализации своей деятельности. Сейчас плательщики налога на профессиональный доход могут регистрировать только товарные знаки, а коммерческие обозначения доступны ИП и юрлицам.
Фото на обложке: Wikkiq / Shutterstock / FOTODOM
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