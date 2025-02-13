80% работодателей в России не сотрудничают с самозанятыми

80% российских компаний не сотрудничают с самозанятыми, следует из результатов исследования Superjob, проведенного с 14 января по 6 февраля среди 1 тыс. менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб.

В январе 2025 года о сотрудничестве с самозанятыми сообщили только 18% работодателей. Это самый низкий показатель за последние четыре года, если не считать декабрь 2024 года, когда с самозанятым сотрудничали всего 17% респондентов.

При этом число самозанятых растет: в январе 2025 года в России было 11,9 млн плательщиков налога на профессиональный доход, весной 2024-го — 9,4 млн, годом ранее — 6,7 млн.

Superjob уточняет, что самозанятые чаще всего работают в сферах строительства и проектирования, логистики и грузоперевозок, информационных технологий, маркетинга, рекламы, PR и других.

11 февраля руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева сообщила, что в столице число самозанятых достигло 1,9 млн человек, а за последний год их количество выросло на 350 тыс. В мэрии указали, что в 2024 году самозанятые уплатили в столичный бюджет 15,1 млрд рублей, что на 46% больше, чем годом ранее.

В середине января в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает разрешить самозанятым применять коммерческие обозначения для индивидуализации своей деятельности. Сейчас плательщики налога на профессиональный доход могут регистрировать только товарные знаки, а коммерческие обозначения доступны ИП и юрлицам.

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