Россия стала лидером по объему инвестиций в Иран в 2022 году

В 2022 году Россия инвестировала в Иран $2,76 млрд, это почти половина всех инвестиций в страну, пишет Financial Time со ссылкой на министра экономики и финансов Ирана Эхсана Хандузи.
Всего за минувший финансовый год Иран получил $4,18 млрд инвестиций. Вторую позицию по объемам вложений занял Афганистан — $256 млн. На третьем месте расположился Ирак с $223 млн инвестиций. Чуть меньше вложили иранские экспатрианты — $220 млн. Замыкает пятерку лидеров ОАЭ с $177 млн.
При этом если другие государства финансировали множество разных проектов, то Россия инвестировала лишь в три. Например, Афганистан вложился в 59 проектов, ОАЭ — в 16.
Как пояснил Хандузи, Москва помогала развивать промышленную, транспортную и горнодобывающую сферы. Именно в эти отрасли были направлены инвестиции.
Наряду с РФ ключевым экономическим партнером Ирана министр назвал Китай. Он указал на приверженность Тегерана наращиванию сотрудничества с этими странами.
В 2022 году наблюдалось укрепление отношений России и Ирана. На фоне нарастающей санкционной изоляции РФ была вынуждена искать новых партнеров и существенно переориентировать свои экспорт и импорт.
В конце года первый российский банк запустил трансграничные переводы в Иран для юридических и физических лиц. Кроме того, в Госдуме заявляли, что Россия и Иран планируют создать собственный стейблкоин для международных расчетов.
Фото на обложке: diy13 /
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