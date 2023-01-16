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Россия начала переговоры с Ираном о создании стейблкоина

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Россия начала переговоры с Ираном о создании стейблкоина, при принятии соответствующих законодательных актов реализация проекта может занять полгода, сообщил РБК исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников.

Россия начала переговоры с Ираном о создании стейблкоина

Новую криптовалюту могут задействовать во внешнеторговых расчетах, в настоящее время разработано соответствующее предложение об изменениях в закон о ЦФА.

По словам Бражникова, соответствующие поправки в закон еще не приняты, однако, уверен исполнительный директор РАКИБ, их будет достаточно. Ранее в Госдуме заявляли, что поправки в закон об экспериментальных правовых режимах, которые разрешат оплачивать экспортные товары цифровой валютой, могут принять уже в январе 2023 года. В документе планируется прописать механизм налогообложения для таких операций.

По словам Бражникова, сегодня существует достаточно блокчейнов, которые обеспечат техническое решение нового стейблкоина. В Иране имеется и собственная криптобиржа, и обменники, подчеркнул Бражников. Кроме того, в стране есть свои майнинговые пулы.

В России криптобиржа может появиться уже весной-летом 2023 года. Государственная дума прорабатывает риски неконтролируемого вывода капитала из РФ в случае запуска такой площадки.

Фото на обложке: lunopark / Shutterstock

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