Расчеты за экспорт в криптовалюте могут разрешить уже в январе

Принять поправки в закон об экспериментальных правовых режимах (ЭПР), которые позволят российским компаниям оплачивать экспортные товары в криптовалюте, могут до конца января, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

ЭПР представляет собой специальный режим, благодаря которому компании могут обходить нормы общего регулирования во время тестирования цифровых инноваций.

По словам Аксакова, в законе могут прописать механизм налогообложения при оплате экспортных товаров цифровой валютой. Некоторые компании уже проводят такие расчеты, однако не имеют возможности легализовать их в правовом поле. В связи с этим следует внести изменения в Налоговый кодекс, указывает Аксаков.

Он уточнил, что поскольку налоговое законодательство необходимо урегулировать до начала нового года, специфику налогообложения можно прописать в законе об ЭПР. По словам парламентария, этот закон могут принять уже в январе.

Аксаков выразил уверенность, что в 2023 году криптовалюту можно будет использовать в рамках правового поля, однако ее не станут вводить как платежное средство для внутренних расчетов.

«Могу довольно твердо и уверенно говорить о том, что она [криптовалюта] может быть использована для оплаты, например, параллельного импорта, поставок товаров в нашу страну, то есть в зарубежных расчетах вполне может использоваться. Она и сейчас используется, просто некоторые ставят вопрос о том, что это необходимо завести в правовое поле, чтобы, в том числе, платить налоги уже в рамках понятного правового регулирования», — сказал Аксаков, его цитирует агентство «Интерфакс».

В конце ноября в Госдуму внесли законопроект о регулировании майнинга и криптовалют, позднее его раскритиковало российское криптосообщество.

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