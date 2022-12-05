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Расчеты за экспорт в криптовалюте могут разрешить уже в январе

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Принять поправки в закон об экспериментальных правовых режимах (ЭПР), которые позволят российским компаниям оплачивать экспортные товары в криптовалюте, могут до конца января, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Расчеты за экспорт в криптовалюте могут разрешить уже в январе

ЭПР представляет собой специальный режим, благодаря которому компании могут обходить нормы общего регулирования во время тестирования цифровых инноваций.

По словам Аксакова, в законе могут прописать механизм налогообложения при оплате экспортных товаров цифровой валютой. Некоторые компании уже проводят такие расчеты, однако не имеют возможности легализовать их в правовом поле. В связи с этим следует внести изменения в Налоговый кодекс, указывает Аксаков.

Он уточнил, что поскольку налоговое законодательство необходимо урегулировать до начала нового года, специфику налогообложения можно прописать в законе об ЭПР. По словам парламентария, этот закон могут принять уже в январе.

Аксаков выразил уверенность, что в 2023 году криптовалюту можно будет использовать в рамках правового поля, однако ее не станут вводить как платежное средство для внутренних расчетов.

«Могу довольно твердо и уверенно говорить о том, что она [криптовалюта] может быть использована для оплаты, например, параллельного импорта, поставок товаров в нашу страну, то есть в зарубежных расчетах вполне может использоваться. Она и сейчас используется, просто некоторые ставят вопрос о том, что это необходимо завести в правовое поле, чтобы, в том числе, платить налоги уже в рамках понятного правового регулирования», — сказал Аксаков, его цитирует агентство «Интерфакс».

В конце ноября в Госдуму внесли законопроект о регулировании майнинга и криптовалют, позднее его раскритиковало российское криптосообщество.

Фото на обложке: Marcelo Mollaretti / Shutterstock

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