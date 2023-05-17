Россиянам рассказали, как создать финансовую подушку безопасности

Финансовая подушка безопасности — это неприкосновенная сумма на случай потери работы или внезапных крупных трат. При этом у 70% россиян, согласно исследованиям, нет накоплений на черный день, а у тех, что есть — хватит только на три месяца. Финансист Александр Гамаюнов и специалист финансового маркетплейса «Выберу.ру» рассказали, как сформировать неприкосновенную сумму и сберечь накопленное.

Эксперт по финансовой грамотности Александр Гамаюнов в первую очередь считает, что необходимо сформировать ответственное отношение. Финансовую подушку не зря называют «неприкосновенный запас»: ее нельзя потратить на поездку, шопинг или сомнительные инвестиции.

Затем следует определить срок, на который планируется сформировать запас. По словам эксперта, оптимальный период — полгода: если внезапно возникнет серьезный криз или произойдет неожиданное событие, то в первые месяцы можно ощущать потерю сил и мотивации. Со временем можно прийти в себя и появится возможность изменить ситуацию к лучшему.

Александр Гамаюнов также рекомендовал проанализировать основные статьи трат: сравнить обычные расходы без экономии на чем-либо с сокращенными (сколько можно тратить, урезав необязательные расходы).

Разница между этими цифрами — та сумма, которую можно ежемесячно откладывать «в подушку», а сокращенные траты — необходимый ежемесячный запас. Умножив это число на 6, то получите размер финансовой подушки, которую нужно сформировать.

И самое важное откладывать по 10-20% с каждого дохода. Директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская говорит, что с дохода 50 тыс. рублей вполне реально сэкономить 5 тыс. рублей в месяц или 1250 рублей в неделю. Это непросто и требует жесткой дисциплины, отмечает она.

По ее мнению, стандартного рецепта, который бы подошел каждому, чтобы сберечь накопленное, нет. Однако она рекомендовала часть суммы переводить на накопительный счет в банке. Сейчас доходность по накопительным счетам обогнала вклады – до 10%-11% (УБРиР, Газпромбанк), отмечает Андриевская.

На накопительном счете ваши деньги будут всегда под рукой. При необходимости их можно немедленно перевести на текущий счет карты и расплатиться за покупки. Однако если хватит решимости и дисциплины не трогать «резерв», то с этим сберегательным инструментом можно учиться копить и получать неплохие по нынешним временам проценты от банков, добавила она.

Ирина Андриевская уверена, что сбережения можно и нужно диверсифицировать. Например, открыть дополнительно к рублевому счету и вклад в долларах. По словам специалиста, сейчас есть предпосылки для его роста. Помимо неплохих процентов — до 3,25% на срок 91 день (Банк «Русский cтандарт») получится заработать на курсовой разнице. Тем более, что банки вновь поднимают ставки по вкладам в долларах, отметила специалист.

Конкуренцию долларовым депозитам сегодня составляют вклады в юанях. Весной 2023 года ставки у лидеров банковской розницы составляли 3,65%– 2,6% («Альфа-Банк», ВТБ, банк «Дом.РФ») – это, по мнению Андриевской, довольно щедрые проценты банков, при этом на короткие сроки — до 3 месяцев.

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