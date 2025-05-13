«ВБ Финанс» возглавил руководитель финансового департамента Wildberries & Russ Павел Логунов

«Павел Логунов занимает должность руководителя финансового департамента и назначение носит организационный характер», — пояснили RB.RU в пресс-службе Wildberries.

Обе компании принадлежат ООО «РВБ», объединенной компании Wildberries & Russ.

Логунов в настоящее время руководит ООО «Бюро юридического обслуживания» с выручкой 357 млн рублей за 2024 год, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Ранее компания называлась «Агентство маркетинговой поддержки». В 2010 году «Ньюс Аутдор» (было переименовано в «Русс Аутдор»), связанный с группой Russ, предоставлял ей разрешение на использование бренда News.

В МКК «ВБ Финанс» (WB Finance) регулярно сменяются руководители. В декабре 2023 года компанию возглавил Денис Баганов, в феврале 2024 года ей уже руководил Заурбек Бесолов, в июле 2024 года врио гендиректора стал Михаил Аронов, в октябре — Филипп Петров. В феврале 2025 года ее возглавил выходец из «Ак Барса» Константин Малыгин, писал Русбейс.

На сайте «ВБ Финанс» указано, что компания выдает годовые кредиты продавцам на сумму до 40 млн рублей по ставке в 1,88% в месяц. Кредиты оформляются за один день онлайн.

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