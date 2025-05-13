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«ВБ Финанс» возглавил руководитель финансового департамента Wildberries & Russ Павел Логунов

Новости
Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова
ООО МКК «ВБ Финанс», которое кредитует селлеров на маркетплейсе Wildberries, возглавил руководитель финансового департамента Wildberries & Russ Павел Логунов, узнал Русбейс. В марте топ-менеджер также стал гендиректором новой микрокредитной компании электронной торговой площадки ООО МКК «Платежные технологии».
«ВБ Финанс» возглавил руководитель финансового департамента Wildberries & Russ Павел Логунов
  1. Новости

«Павел Логунов занимает должность руководителя финансового департамента и назначение носит организационный характер», — пояснили RB.RU в пресс-службе Wildberries.

Обе компании принадлежат ООО «РВБ», объединенной компании Wildberries & Russ.

Логунов в настоящее время руководит ООО «Бюро юридического обслуживания» с выручкой 357 млн рублей за 2024 год, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Ранее компания называлась «Агентство маркетинговой поддержки». В 2010 году «Ньюс Аутдор» (было переименовано в «Русс Аутдор»), связанный с группой Russ, предоставлял ей разрешение на использование бренда News.

  • В МКК «ВБ Финанс» (WB Finance) регулярно сменяются руководители. В декабре 2023 года компанию возглавил Денис Баганов, в феврале 2024 года ей уже руководил Заурбек Бесолов, в июле 2024 года врио гендиректора стал Михаил Аронов, в октябре — Филипп Петров. В феврале 2025 года ее возглавил выходец из «Ак Барса» Константин Малыгин, писал Русбейс.
  • На сайте «ВБ Финанс» указано, что компания выдает годовые кредиты продавцам на сумму до 40 млн рублей по ставке в 1,88% в месяц. Кредиты оформляются за один день онлайн.

Фото на обложке: FotograFFF / Shutterstock / FOTODOM

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