Минфин: объем рынка исламского финансирования в России может достичь 1 трлн рублей
- Новости
«Мы делали среднесрочные оценки и думаем, что сможем дойти до уровня 1 трлн рублей в рамках инструментов партнерского финансирования. Это вполне достижимая цель», — сказал замминистра финансов.
Эксперимент по внедрению в России механизма исламского финансирования может быть продлен до 2028 года. Законопроект уже разработан парламентом и находится на рассмотрении.
В настоящее время в реестре Банка России числятся 32 организации, участвующие в эксперименте. Это как крупные банки, так и небольшие компании. «На практике, конечно, таких организаций значительно больше, но не все еще вошли в данный реестр», — сказал Иван Чебесков. Профиль их клиентов не ограничивается сугубо религиозной принадлежностью. Многие воспринимают партнерское финансирование как знак качества, некую маркировку, добавил замминистра финансов.
Портфель операций в исламском банкинге в России в настоящее время измеряется несколькими миллиардами рублей, но рост кратный, и он продолжится, добавил представитель Минфина.
Двухлетний эксперимент по внедрению исламского финансирования стартовал в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане в 2023 году. Год назад ЦБ РФ оценивал объем сделок в рамках исламского банкинга по итогам 2023 года в 1,8 млрд рублей. По состоянию на май 2024 года в реестре находилось 23 организации.
Общий объем рынка исламского финансирования в мире достигнет $5,3 трлн к концу 2025 года, а к 2030 году прогнозируется рост до $9 трлн, сообщал в интервью ТАСС генеральный секретарь Генерального совета исламских банков и финансовых институтов (CIBAFI) Абделилах Белатик в феврале 2025 года.
По словам Белатика, основное внимание уделяется не столько объему финансирования, сколько влиянию, которое исламский банкинг оказывает на реальный сектор экономики, в частности на развитие малого и среднего предпринимательства.
Фото на обложке: Prostock-studio / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Как управлять финансами»
- 1 Совладелец «Алгоритмики» создал СП с «Фондом имени шейха Зайеда» Компания может заняться строительством 25 марта 17:59
- 2 Исламский банкинг: что это и как работает Процесс внедрения исламского банкинга в России уже начался 14 июня 15:36
- 3 В России появился сертифицированный исламский необанк HalalCard Среди его основателей — выходцы финтех-сервиса «Лови Cashback», ИИ-стартапа MAIA и YouDo 23 мая 13:00
- 4 ЦБ заявил об интересе общества и бизнеса к исламскому банкингу Исламский банкинг в России становится более популярным 17 мая 16:10