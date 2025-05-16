Минфин: объем рынка исламского финансирования в России может достичь 1 трлн рублей

«Мы делали среднесрочные оценки и думаем, что сможем дойти до уровня 1 трлн рублей в рамках инструментов партнерского финансирования. Это вполне достижимая цель», — сказал замминистра финансов.

Эксперимент по внедрению в России механизма исламского финансирования может быть продлен до 2028 года. Законопроект уже разработан парламентом и находится на рассмотрении.

В настоящее время в реестре Банка России числятся 32 организации, участвующие в эксперименте. Это как крупные банки, так и небольшие компании. «На практике, конечно, таких организаций значительно больше, но не все еще вошли в данный реестр», — сказал Иван Чебесков. Профиль их клиентов не ограничивается сугубо религиозной принадлежностью. Многие воспринимают партнерское финансирование как знак качества, некую маркировку, добавил замминистра финансов.

Портфель операций в исламском банкинге в России в настоящее время измеряется несколькими миллиардами рублей, но рост кратный, и он продолжится, добавил представитель Минфина.

Двухлетний эксперимент по внедрению исламского финансирования стартовал в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане в 2023 году. Год назад ЦБ РФ оценивал объем сделок в рамках исламского банкинга по итогам 2023 года в 1,8 млрд рублей. По состоянию на май 2024 года в реестре находилось 23 организации.

Общий объем рынка исламского финансирования в мире достигнет $5,3 трлн к концу 2025 года, а к 2030 году прогнозируется рост до $9 трлн, сообщал в интервью ТАСС генеральный секретарь Генерального совета исламских банков и финансовых институтов (CIBAFI) Абделилах Белатик в феврале 2025 года.

По словам Белатика, основное внимание уделяется не столько объему финансирования, сколько влиянию, которое исламский банкинг оказывает на реальный сектор экономики, в частности на развитие малого и среднего предпринимательства.

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