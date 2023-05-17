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Российские пользователи иностранного ПО профинансируют льготные IT-кредиты

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российские компании смогут продолжать легально использовать зарубежное ПО, отчисляя деньги на специальный счет. Часть из средств будет идти на финансирование льготных IT-кредитов для разработчиков.

Российские пользователи иностранного ПО профинансируют льготные IT-кредиты

Такая мера предусмотрена в обновленной версии законопроекта о принудительном лицензировании зарубежного ПО, которую разрабатывает Минцифры, сообщили источники «Ведомостям».

Лицензии будут оплачиваться по прежним тарифам до ухода компаний из России на спецсчета типа «О». Если оставшаяся сумма на счете не будет востребована правообладателем, то позднее деньги передадут в фонд поддержки IT-отрасли, отметил один из собеседников издания.

По словам источника в IT-компании, эти средства могут быть направлены в проекты по импортозамещению в рамках индустриальных центров компетенций и центров компетенций по развитию российского общесистемного и прикладного программного обеспечения, которые поручил создать премьер-министр Михаил Мишустин в июне 2022 года.

По оценке экспертов, ушедшие с российского зарубежные IT-компании, которые продавали лицензии на ПО российским клиентам, потеряли примерно 650–700 млрд рублей из-за сворачивания своего бизнеса в России.

Фото на обложке: Joyseulay / Shutterstock

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