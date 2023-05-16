Крупнейшие кредитные организации стали взимать комиссию за перевод самому себе из другого банка

Крупнейшие российские банки стали взимать комиссию за перевод самому себе из другого банка в размере 1-2% от суммы операции. В 2023 году нововведение появилось в ВТБ, «Росбанке» и «Открытии». Всего им пользуются минимум 15 игроков.
В ЦБ «Известиям» сообщили о получении единичных жалоб по вопросам комиссий за «стягивание» денег. Их размер банки устанавливают самостоятельно на основе договоров с клиентами. При этом изменения уже заключенных соглашений должны соглосовываться с физлицами.
В случае несогласия или нарушения пользователи могут обратиться в службу финомбудсмена или суд. В ФАС также напомнили, что клиентов должны предупреждать о нововведениях.
Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков считает, что таким способом кредитные организации борются с оттоком денег в другие банки. Перетекание денег на карту другого банка означает, что оплаты будут проходить по ней, а это приводит к потере заработка в виде потенциальной комиссии.
Фото на обложке: SFIO CRACHO /
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