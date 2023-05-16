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Крупнейшие кредитные организации стали взимать комиссию за перевод самому себе из другого банка

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Крупнейшие российские банки стали взимать комиссию за перевод самому себе из другого банка в размере 1-2% от суммы операции. В 2023 году нововведение появилось в ВТБ, «Росбанке» и «Открытии». Всего им пользуются минимум 15 игроков.

Крупнейшие кредитные организации стали взимать комиссию за перевод самому себе из другого банка

В ЦБ «Известиям» сообщили о получении единичных жалоб по вопросам комиссий за «стягивание» денег. Их размер банки устанавливают самостоятельно на основе договоров с клиентами. При этом изменения уже заключенных соглашений должны соглосовываться с физлицами. 

В случае несогласия или нарушения пользователи могут обратиться в службу финомбудсмена или суд. В ФАС также напомнили, что клиентов должны предупреждать о нововведениях.

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков считает, что таким способом кредитные организации борются с оттоком денег в другие банки. Перетекание денег на карту другого банка означает, что оплаты будут проходить по ней, а это приводит к потере заработка в виде потенциальной комиссии.

Фото на обложке: SFIO CRACHO / Shutterstock

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