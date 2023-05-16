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Российские инвесторы вернули из-за границы активов почти на 3 трлн рублей

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Российские инвесторы смогли вернуть замороженных активов примерно на 3 трлн рублей, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Этому способствовали меры властей, в том числе, принудительная конвертация депозитарных расписок.

Российские инвесторы вернули из-за границы активов почти на 3 трлн рублей

По словам главы регулятора, для восстановления прав российских инвесторов был принят ряд мер.

«Это и автоматическая принудительная конвертация депозитарных расписок, принудительный перевод учета прав в нашу российскую учетную инфраструктуру, это и замещающие облигации», — приводит слова Набиуллиной РИА Новости.

Она резюмировала, что хотя часть активов все еще заморожена, инвесторы восстановили права на сумму около 3 трлн рублей.

Евросоюз задействовал санкции в отношении Национального расчетного депозитария в минувшем году после ввода российских войск на территорию Украины. После этого международные Euroclear и Clearstream прекратили проводить с ним операции. 

В конце прошлого года финансовые ведомства Бельгии и Люксембурга разрешили снять ограничения с части активов. Однако в ЦБ тогда предупреждали, что лицензии министерств на разблокировку активов не гарантируют возврат средств.

Фото на обложке: Vitalii Vodolazskyi / Shutterstock

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