Наличие лицензий Люксембурга и Бельгии не гарантируют разморозку заблокированных активов — ЦБ

Наличие лицензий министерств Бельгии и Люксембурга на разморозку заблокированных в международных депозитариях активов российских инвесторов не гарантирует сам факт их разблокировки и получения права на распоряжение этими активами. Об этом предупредил Банк России, сославшись на то, что ведомства дали слишком мало времени на проведение всех необходимых для разблокировки процедур.
ЦБ прояснил ситуацию с разблокировкой замороженных в международных депозитариях активов российских инвесторов – наличие у России лицензий на их разблокировку не дает никаких гарантий, сообщил регулятор, отвечая на актуальные вопросы работы финансовой системы.
В Банке России уточнили, что министерства финансов Бельгии и Люксембурга, которым подведомственны депозитарии Euroclear и Clearstream, дали слишком мало времени на проведение всех необходимых процедур по разблокировке. В лицензиях указан срок до 7 января 2023 года.
Также регулятор отметил размытость формулировок в выданных ведомствами лицензиях и кардинальные отличия в самих подходах к работе с лицензиями.
Минфин Люксембурга выдал лицензию на разблокировку зависших в депозитарии Clearstream активов Национального расчетного депозитария 20 декабря. Аналогичное решение принял Минфин Бельгии на следующий день.
Банк России оценивал объем заблокированных в международных депозитариях активов российских инвесторов в 6 трлн рублей.
Фото на обложке: Ultraskrip /
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