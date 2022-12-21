Минфин Бельгии разрешил разблокировку зависших в депозитариях активов НРД

Минфин Бельгии разрешил разблокировку зависших в Euroclear активов Национального расчетного депозитария. Накануне о таком же решении сообщил Минфин Люксембурга. Лицензия на разблокировку будет действовать до 7 января.

О выданной Минфином Бельгии лицензии на разблокировку замороженных в международных депозитариях активов Национального расчетного депозитария (НРД) сообщил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин.

Выданная Минфином Бельгии лицензия будет действовать до 7 января 2023 года. В настоящее время НРД занимается тем, чтобы понять суть выданной лицензии, уточнил Чистюхин. По его словам, российским инвесторам разрешат использовать свои активы.

20 декабря аналогичную лицензию НРД выдал Минфин Люксембурга. В этой стране находится штаб-квартира международного депозитария Clearstream, в Бельгии базируется Euroclear. Банк России оценивал объем заблокированных в них активов в 6 трлн рублей.

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