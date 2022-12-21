Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Минфин Бельгии разрешил разблокировку зависших в депозитариях активов НРД

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Минфин Бельгии разрешил разблокировку зависших в Euroclear активов Национального расчетного депозитария. Накануне о таком же решении сообщил Минфин Люксембурга. Лицензия на разблокировку будет действовать до 7 января.

Минфин Бельгии разрешил разблокировку зависших в депозитариях активов НРД

О выданной Минфином Бельгии лицензии на разблокировку замороженных в международных депозитариях активов Национального расчетного депозитария (НРД) сообщил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин.

Выданная Минфином Бельгии лицензия будет действовать до 7 января 2023 года. В настоящее время НРД занимается тем, чтобы понять суть выданной лицензии, уточнил Чистюхин. По его словам, российским инвесторам разрешат использовать свои активы.

20 декабря аналогичную лицензию НРД выдал Минфин Люксембурга. В этой стране находится штаб-квартира международного депозитария Clearstream, в Бельгии базируется Euroclear. Банк России оценивал объем заблокированных в них активов в 6 трлн рублей.

Фото на обложке: Petr Smagin / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Бельгия для стартапа: стоит ли пытаться?
  2. 2 Матвиенко призвала ограничить «удаленку» из-за границы для сотрудников ряда компаний
  3. 3 Минфин Люксембурга разрешил разблокировку зависших в депозитарии Clearstream активов НРД
  4. 4 В России предложили создать национальную сеть доставки контента
  5. 5 Курс доллара превысил психологическую отметку в 70 рублей

ВОЗМОЖНОСТИ

26 декабря 2022

Goznak Startup Lab

26 декабря 2022

«Безопасный интернет»

30 декабря 2022

Softlanding Program

Все ВОЗМОЖНОСТИ