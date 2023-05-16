Британский стартап россиянина Тараса Полищука привлек $6,2 млн инвестиций

Образовательный стартап Oneday 30-летнего Тараса Полищука привлек $6,2 млн инвестиций, пишет Forbes. В раунде А поучаствовали европейские венчурные фонды. Оценка стартапа не раскрывается.

Инвестиции предоставили Ananda Impact Ventures, скандинавский Sparkmind.vc, а также участники предыдущих раундов Outward VC, Flint Capital и Brighteye Ventures.

Oneday развивает платформу курсов для начинающих предпринимателей. В начале года компания получила аккредитацию Европейской системы учета баллов студента при освоении образовательной программы или курса (ECTS) после чего запустил свою MBA-программу. Она состоит из собственно контента, а также менторства в формате «один на один».

Ученики получают доступ к предпринимательскому сообществу. После прохождения программы в 18 месяцев выпускнику вручают аккредитованный диплом европейского образца. Куратором программы выступает бывший декан Гарварда Стивен Кослин.

В новых реалиях, где стремительное развитие AI-технологий напрямую влияет на деловой ландшафт, Oneday помогает получить реальный предпринимательский опыт, которого зачастую лишена классическая система образования, отмечают в Oneday.

Команда проекта изучила настроения британцев и выяснила, что более четверти допускают влияние AI на их работу в ближайшие 5-10 лет. Так основатели пришли к выводу, что в ближайшем будущем открытие своего дела станет более выгодным.

«Очевидно, что ИИ в основном берет на себя рутинную работу, и в Oneday мы рассматриваем это как прекрасную возможность переориентировать наше общество на решение проблем человечества путем создания новых бизнесов», — говорит партнер Полищука по Oneday, Ранбир Арора.

Тарас Полищук родился в Ижевске, окончил Высшую школу бизнеса МГУ. С 2011 года работал в консалтинговой компании Ward Howell, после этого стал принципалом в Talent Equity Ventures.

Полищук и Арора основали Oneday в 2020 году в Лондоне. В том же году проект получил первые инвестиции в размере £750 000. В апреле прошлого года европейские фонды вложили еще £2,5 млн. В текущем году Полищук стал номинантом рейтинга 30 самых перспективных россиян по версии Forbes в номинации «Предприниматели».

Ранее британский стартап экс-главы компании Yota Дениса Свердлова Arrival привлек $300 от Westwood Capital.

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