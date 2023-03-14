Британский стартап Arrival Дениса Свердлова привлек $300 млн от Westwood Capital

Стартап Arrival получил $300 млн инвестиций от компании Westwood Capital. Об этом рассказал генеральный директор Arrival Игорь Торгов в ходе видеозвонка с инвесторами. Привлеченные средства помогут компании сохранять бизнес по крайней мере до конца 2023 года.

Arrival производит электромобили, стартап был основан в 2015 году в Лондоне бывшим замминистра связи и экс-главой мобильного оператора Yota Денисом Свердловым. В 2021 году компания вышла на биржу Nasdaq.

Как пишет TechCrunch, разговор с инвесторами состоялся через неделю после публикации финансовой отчетности Arrival. Отмечается, что сейчас стартап рассчитывает найти еще $500 млн, которые направят на производство электрофургонов XL. Эти машины предназначены для служб доставки.

В Arrival считают, что выпуск фургонов обеспечат дополнительную ликвидность компании и позволят вернуть привлекательность для инвесторов. Уже в августе производитель собирается начать автоматизированную сборку машин. На данном этапе с конвейера сошли два образца. В 2024 году Arrival планирует начать поставки клиентам из США.

Кроме того, на шестое апреля запланировано внеочередное собрание акционеров компании. Состоится голосование об обратном дроблении акций, необходимом для продолжения торгов на Nasdaq.

В начале года гендиректором Arrival стал бывший исполнительный директор Yota Игорь Торгов. С его приходом компания сократила около половины своих сотрудников.

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