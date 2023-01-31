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Электромобильный стартап Arrival Дениса Свердлова назначил нового генерального директора

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Основанный в Лондоне электромобильный стартап Arrival Дениса Свердлова назначил бывшего главу Yota Игоря Торгова на должность генерального директора. Также компания объявила об увольнении 800 человек – половины штата.

Электромобильный стартап Arrival Дениса Свердлова назначил нового генерального директора

Стартап по производству электрофургонов Arrival сообщил о назначении бывшего главы Yota Игоря Торгова на должность CEO. Ранее компанию возглавлял ее основатель Денис Свердлов, но в ноябре 2022 года он покинул пост и стал председателем совета директоров компании.

Также Arrival объявила о сокращении 800 человек, или половины штатных сотрудников. За счет увольнений компания рассчитывает в два раза сократить расходы – до $30 млн в квартал. 

Свердлов планировал продать 40 млн акций Arrival на фоне угрозы банкротства компании. По данным Bloomberg, основатель Arrival владеет 75,7% акций компании через люксембургский фонд Kinetic.

В квартальном отчете Arrival сообщал, что не сможет получить выручку ранее 2024 года, а также об увеличении убытка до $310 млн.

Фото на обложке: i.pinimg

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