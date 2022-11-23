Основатель Arrival запланировал продать около 10% акций компании на фоне угрозы банкротства

Основатель британского стартапа Arrival Денис Свердлов запланировал продать 40 млн акций производителя электрогрузовиков и автобусов на фоне угрозы банкротства.
Как сообщает Bloomberg, в ноябре люксембургский фонд Kinetic, через который Свердлов владеет 75,7% акций Arrival, удвоил предложение о продаже бумаг до 40 млн штук, что эквивалентно 10% доли Свердлова.
Это произошло после того, как Arrival 8 ноября заявила о возможном дефиците средств. По состоянию на конец сентября у компании оставалось около $330 млн.
Этих денег, по собственным оценкам, может не хватить для финансирования бизнеса в течение следующих 12 месяцев. Кроме того, Arrival отчиталась об убытках в размере $310,3 млн за третий квартал против $30,6 млн за тот же период годом ранее.
- По данным Bloomberg, еще в апреле этого года сам Свердлов оставался долларовым миллиардером, а сейчас его состояние оценивается в $195 млн. После IPO в марте 2021 года состояние основателя Arrival оценивалось в $11 млрд. К падению стоимости акций компании привели задержки в производстве.
- Летом 2022 года Arrival приостановил работу над электробусом и электромобилем. Компания планировала на треть сократить расходы и сфокусироваться на выпуске электрофургона, чтобы начать получать доход.
- В начале ноября Arrival получил предупреждение от Nasdaq о возможном делистинге акций компании с биржи.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 27 побед: главные достижения российских фаундеров за рубежом
- 2 В каско для электромобилей начали включать риски повреждения аккумулятора и самовозгорания
- 3 Альтернативное топливо: на чем будут ездить автомобили будущего
- 4 10 перспективных AltEnergy-стартапов с российскими корнями
- 5 Курс на экологичность: тенденции рынка альтернативной энергетики
ВОЗМОЖНОСТИ
25 ноября 2022
27 ноября 2022
27 ноября 2022
28 ноября 2022
28 ноября 2022