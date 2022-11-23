Основатель Arrival запланировал продать около 10% акций компании на фоне угрозы банкротства

Как сообщает Bloomberg, в ноябре люксембургский фонд Kinetic, через который Свердлов владеет 75,7% акций Arrival, удвоил предложение о продаже бумаг до 40 млн штук, что эквивалентно 10% доли Свердлова.

Это произошло после того, как Arrival 8 ноября заявила о возможном дефиците средств. По состоянию на конец сентября у компании оставалось около $330 млн.

Этих денег, по собственным оценкам, может не хватить для финансирования бизнеса в течение следующих 12 месяцев. Кроме того, Arrival отчиталась об убытках в размере $310,3 млн за третий квартал против $30,6 млн за тот же период годом ранее.

По данным Bloomberg, еще в апреле этого года сам Свердлов оставался долларовым миллиардером, а сейчас его состояние оценивается в $195 млн. После IPO в марте 2021 года состояние основателя Arrival оценивалось в $11 млрд. К падению стоимости акций компании привели задержки в производстве.

Летом 2022 года Arrival приостановил работу над электробусом и электромобилем. Компания планировала на треть сократить расходы и сфокусироваться на выпуске электрофургона, чтобы начать получать доход.

В начале ноября Arrival получил предупреждение от Nasdaq о возможном делистинге акций компании с биржи.

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