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Производитель электромобилей Arrival передал британский бизнес во внешнее управление

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Arrival назначил трех временных управляющих из Ernst & Young для дочерних Arrival UK и Arrival Automotive UK, говорится в сообщении компании. Издание TechCrunch при этом называет подобный процесс «британской версией банкротства».

Производитель электромобилей Arrival передал британский бизнес во внешнее управление

Управляющие изучают возможности по продаже активов обеих «дочек», в том числе «электромобильную платформу, программное обеспечение и интеллектуальную собственность», чтобы расплатиться с кредиторами.

Всего в штате Arrival числится примерно 400 сотрудников, более 170 из них работают в Великобритании. В сообщении компании отмечается, что дочерние структуры Arrival в других странах продолжат работу, однако дополнительные детали не приводятся.  

  • Arrival в 2015 году основал экс-глава и бывший замминистра связи России Денис Свердлов. Штаб-квартира стартапа располагается в Великобритании. 
  • В октябре 2020 года Arrival привлек $118 млн инвестиций от фондов, находящихся под управлением инвестиционной компании BlackRock. Средства должны были направить на наращивание производства электромобилей, включая запуск первой американской микрофабрики компании в Южной Каролине.
  • В июле 2022 года Arrival сократил около трети сотрудников. Компания назвала это «реорганизацией бизнеса», необходимой в сложной экономической ситуации.
  • Осенью 2022 года Nasdaq выдала производителю предупреждение о возможном делистинге в связи с несоответствием требованиям площадки.
  • В ноябре 2023 года в компании начали изучать варианты продажи бизнеса. По итогам первого полугодия 2023 года чистый убыток Arrival составил $155,7 млн.
  • В январе 2024 года Arrival вновь получил предупреждение о делистинге с Nasdaq.

Фото на обложке: Arrival

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