Производитель электромобилей Arrival передал британский бизнес во внешнее управление

Arrival назначил трех временных управляющих из Ernst & Young для дочерних Arrival UK и Arrival Automotive UK, говорится в сообщении компании. Издание TechCrunch при этом называет подобный процесс «британской версией банкротства».
Управляющие изучают возможности по продаже активов обеих «дочек», в том числе «электромобильную платформу, программное обеспечение и интеллектуальную собственность», чтобы расплатиться с кредиторами.
Всего в штате Arrival числится примерно 400 сотрудников, более 170 из них работают в Великобритании. В сообщении компании отмечается, что дочерние структуры Arrival в других странах продолжат работу, однако дополнительные детали не приводятся.
- Arrival в 2015 году основал экс-глава и бывший замминистра связи России Денис Свердлов. Штаб-квартира стартапа располагается в Великобритании.
- В октябре 2020 года Arrival привлек $118 млн инвестиций от фондов, находящихся под управлением инвестиционной компании BlackRock. Средства должны были направить на наращивание производства электромобилей, включая запуск первой американской микрофабрики компании в Южной Каролине.
- В июле 2022 года Arrival сократил около трети сотрудников. Компания назвала это «реорганизацией бизнеса», необходимой в сложной экономической ситуации.
- Осенью 2022 года Nasdaq выдала производителю предупреждение о возможном делистинге в связи с несоответствием требованиям площадки.
- В ноябре 2023 года в компании начали изучать варианты продажи бизнеса. По итогам первого полугодия 2023 года чистый убыток Arrival составил $155,7 млн.
- В январе 2024 года Arrival вновь получил предупреждение о делистинге с Nasdaq.
Фото на обложке: Arrival
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