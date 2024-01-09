Британский стартап Arrival получил очередное предупреждение о делистинге с Nasdaq

Британский производитель электромобилей Arrival Дениса Свердлова вновь получил предупреждение о делистинге с Nasdaq. На сей раз биржа указала на то, что компания не опубликовала отчет за II квартал финансового года в течение шести месяцев. Кроме того, Arrival уже год не проводил собрание акционеров.
Ранее осенью 2022 года Nasdaq выдала производителю предупреждение о возможном делистинге в связи с несоответствием требованиям площадки. Согласно условиям биржи, акции должны в течение месяца торговаться хотя бы $1 за бумагу.
Затем очередное уведомление о перспективе делистинга Arrival получил в октябре 2023 года. Тогда претензия была связана с непредоставлением SEC отчета за 2022 год.
Но компания подала апелляцию, торги акциями не приостанавливали. Заседание назначено на 8 февраля текущего года.
- Arrival в 2015 году основал экс-глава и бывший замминистра связи России Денис Свердлов. Штаб-квартира стартапа располагается в Великобритании.
- В октябре 2020 года Arrival привлек $118 млн инвестиций от фондов, находящихся под управлением инвестиционной компании BlackRock. Средства должны были направить на наращивание производства электромобилей, включая запуск первой американской микрофабрики компании в Южной Каролине.
- В июле 2022 года Arrival сократил около трети сотрудников. Компания назвала это «реорганизацией бизнеса», необходимой в сложной экономической ситуации.
- В ноябре 2023 года в компании начали изучать варианты продажи бизнеса. По итогам первого полугодия 2023 года чистый убыток Arrival составил $155,7 млн.
Фото на обложке: T. Schneider /
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