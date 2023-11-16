Британский стартап Arrival нарастил чистый убыток и задумался о продаже компании

Британский производитель электрофургонов Arrival Дениса Свердлова нарастил чистый убыток и задумался о продаже компании. Также стартап изучает проведение вместо продажи «альтернативного стратегического процесса». Убыток Arrival в первой половине 2023 года составил $155,7 млн.

Производитель фургонов на электротяге Arrival начал изучать варианты продажи своего бизнеса, либо проведения «альтернативного стратегического процесса». Об этом сообщил TechCrunch.

Arrival также привлек от Antara Capital и Highbridge Capital краткосрочный кредит на покрытие текущих обязательств на сумму $10 с возможностью получения еще двух траншей по $20 млн каждый.

Согласно отчету, чистый убыток Arrival в первой половине 2023 года составил $155,7 млн против $100 млн в H1 2022. Выручки стартап не имеет.

В марте текущего года Arrival привлек $300 млн от Westwood Capital. Сообщалось, что средства помогут компании сохранять бизнес по крайней мере до конца 2023 года.

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