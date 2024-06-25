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Суд признал банкротом производителя электрофургонов Arrival

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Суд признал банкротом производителя электрофургонов Arrival, основателем которого является бывший замминистра связи Денис Свердлов. В январе акции компании сняли с торгов на Nasdaq, в марте стартап продал большую часть активов, чтобы расплатиться по долгам.

Суд признал банкротом производителя электрофургонов Arrival
  1. Новости

Суд в Люксембурге признал банкротом основанный бывшим замминистра связи РФ Денисом Свердловым стартап Arrival. Об этом говорится в сообщении на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

«Суд вынес решение, которым компания признана банкротом. [...] совет директоров компании больше не управляет делами компании, и господин Филипп Тибо назначен судом конкурсным управляющим компании в соответствии с законодательством Люксембурга», — говорится в сообщении. 

Свердлов запустил Arrival в Великобритании в 2015 году. В октябре 2020 года Arrival привлек $118 млн инвестиций от фондов, находящихся под управлением инвестиционной компании BlackRock.

В 2022 году у стартапа возникли трудности, и он сократил около трети сотрудников. В марте 2023 года Arrival привлек $300 млн от инвесткомпании Westwood Capital, получив по итогам полугодия чистый убыток в размере $155,7 млн.

В ноябре 2023 года Arrival начал изучать возможности продажи бизнеса, позже акции компании сняли с торгов на бирже Nasdaq.

Фото на обложке: AevanStock / Shutterstock

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