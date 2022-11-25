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Основатель Arrival Денис Свердлов уйдет с поста гендиректора компании

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Основатель электромобильного стартапа Arrival Денис Свердлов уйдет с поста гендиректора этой компании, сообщает Financial Times со ссылкой на заявление компании.

Основатель Arrival Денис Свердлов уйдет с поста гендиректора компании

Временным руководителем стартапа будет Питер Кунео — он возглавлял Marvel Entertainment до того, как студию купил Disney за $4 млрд в 2009 году. С марта 2021 года Кунео является председателем совета директоров Arrival. В новой должности ему предстоит отвечать за повседневное управление.

Ответственным за стратегию и операционную деятельность станет Рексфорд Тиббенс, бывший операционный директор Lyft. Он также состоит в совете директоров Arrival.

Свердлов после ухода с поста генерального директора займет место Кунео, возглавив совет директоров. «Я как никогда привержен обеспечению успеха Arrival и я буду продолжать действовать в интересах компании, акционеров, клиентов, партнеров и сотрудников», — заявил основатель компании.

  • Ранее стало известно о планах Свердлова продать 40 млн акций (или 10%) производителя электрогрузовиков и автобусов на фоне угрозы банкротства. 8 ноября компания заявила о возможном дефиците средств, ее денежные запасы составляют около $330 млн. 
  • Также стартап отказался от планов продавать электрофургоны в Европе и отложил работу над электроавтобусами и автомобилями, чтобы сэкономить деньги.
  • В начале ноября Arrival получил предупреждение от Nasdaq о возможном делистинге акций компании с биржи.

Фото на обложке: Arrival

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