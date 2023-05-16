Google в декабре приступит к удалению неактивных аккаунтов

Google с декабря начнет удалять неактивные аккаунты. Это коснется личных учетных записей, которыми не пользовались последние два года. Удален будет почти весь принадлежащий аккаунту контент – резервные копии фото, письма, файлы Workspace и события календаря.

Google удалит учетные записи, с которых не входили в систему в течение двух лет. Об этом Google сообщила в своем блоге.

Удаление аккаунтов будет происходить поэтапно и начнется в декабре. Кроме самой учетной записи, будет удален почти весь принадлежащий ей контент, включая письма Gmail, резервные копии Google Photos, файлы Docs, Workspace, Google Drive, события календаря.

Google пока не будет удалять контент от неактивных аккаунтов на YouTube, поскольку некоторые ролики имеют историческое значение, отметили в компании.

Также Google сделала исключение и будет удалять только личные аккаунты – мера не затронет учетные записи организаций.

Перед удалением аккаунта Google пришлет на привязанные к нему адреса электронной почты уведомления, чтобы у пользователя была возможность сохранить аккаунт.

Фото на обложке: Ascannio / Depositphotos