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ФНС рассматривается на роль регулятора криптовалют в России

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Федеральная налоговая служба может стать регулятором отрасли криптовалют в России. Сейчас ФНС занимается иностранными счетами граждан, а «кошелек для криптовалюты в этом смысле ничем не отличается», сообщил «Известиям» замглавы Минфина Алексей Моисеев.

ФНС рассматривается на роль регулятора криптовалют в России

В разработанной ведомством концепции регулятор будет принимать декларации граждан об их кошельках и транзакциях. Сейчас по иностранным счетам это делает налоговая служба. По оценке Моисеева, кошелек для криптовалюты ничем не отличается от иностранного счета.

При этом сейчас информация о «кошельке» и операциях приходит в три организации: ФНС, Росфинмониторинг и ЦБ. «Но интерфейсом для всех, кроме банков, будет ФНС», добавил он. Замглавы Минфина напомнил, что по базовой концепции как юридические, так и физические лица смогут добыть криптовалюту, продать ее на внешнем рынке или держать.

  • Российские власти разрабатывают проект закона о создании национальной криптоплатформы. Она будет формировать реестр операторов цифровых валют, следить за соблюдением ими необходимых требований и лицензировать их деятельность.
  • С начала 2023 года оборудование для майнинга подорожало на 15-20%, а в некоторых случаях и до 30%. К началу второго квартала средняя цена на вычислительные машины ASIC выросла до $1,5–2 тыс.

Фото на обложке: chayanuphol / Shutterstock

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