Стали известны детали создания национального криптооператора

Российские власти разрабатывают проект закона о создании национальной криптоплатформы. Она будет формировать реестр операторов цифровых валют, следить за соблюдением ими необходимых требований и лицензировать их деятельность. Об этом «Ведомостям» рассказал член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов.
ЦБ России допускает использование криптовалюты во внешних расчетах в виде эксперимента. Этот проект готовится в виде экспериментального правового режима.
Парламентарий добавил, что с помощью этой платформы экспортеры смогут использовать цифровую валюту в трансграничных платежах.
Создание условий для оборота цифровых валют снизит зависимость от мировых финансовых активов и приблизит цель цифрового суверенитета. Российским майнерам криптовалют обещают выделить и отдельный код ОКВЭД, говорится в сообщении.
Банк России допускает использование криптовалюты во внешних расчетах в виде эксперимента. Этот проект готовится в виде экспериментального правового режима.
- В конце ноября 2022 года в Госдуму внесли законопроект о регулировании майнинга и криптовалют, позднее его раскритиковало российское криптосообщество.
- В октябре представитель Минфина Иван Чебесков указал на необходимость разрешить российскому бизнесу производить международные расчеты в криптовалюте. Вместе с тем он подчеркнул, что в стране должна быть создана своя надежная криптоинфраструктура.
Фото на обложке: Ground Picture /
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