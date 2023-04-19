Стали известны детали создания национального криптооператора

Российские власти разрабатывают проект закона о создании национальной криптоплатформы. Она будет формировать реестр операторов цифровых валют, следить за соблюдением ими необходимых требований и лицензировать их деятельность. Об этом «Ведомостям» рассказал член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов.

ЦБ России допускает использование криптовалюты во внешних расчетах в виде эксперимента. Этот проект готовится в виде экспериментального правового режима.

Парламентарий добавил, что с помощью этой платформы экспортеры смогут использовать цифровую валюту в трансграничных платежах.

Создание условий для оборота цифровых валют снизит зависимость от мировых финансовых активов и приблизит цель цифрового суверенитета. Российским майнерам криптовалют обещают выделить и отдельный код ОКВЭД, говорится в сообщении.

Банк России допускает использование криптовалюты во внешних расчетах в виде эксперимента. Этот проект готовится в виде экспериментального правового режима.

В конце ноября 2022 года в Госдуму внесли законопроект о регулировании майнинга и криптовалют, позднее его раскритиковало российское криптосообщество.

В октябре представитель Минфина Иван Чебесков указал на необходимость разрешить российскому бизнесу производить международные расчеты в криптовалюте. Вместе с тем он подчеркнул, что в стране должна быть создана своя надежная криптоинфраструктура.

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