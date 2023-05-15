На бывшем заводе Toyota в Петербурге будут выпускать электрические микрокары

На бывшем заводе Toyota в Петербурге будут выпускать электрические городские микрокары. Производством займется концерн «Алмаз-Антей», первую машину планируют спустить с конвейера в 2024 году.

Концерн «Алмаз-Антей» анонсировал выпуск электрических микрокаров на бывшем заводе Toyota в Петербурге. Об этом рассказал глава «Обуховского завода» (входит в «Алмаз-Антей»), который с мая 2023 года управляет петербургским предприятием. Микрокар получил название L-type, его презентация назначена на 25-26 мая.

С 2024 года начнется серийный выпуск машин, на первом этапе концерн планирует выпускать 10-14 тыс. микрокаров в год. L-type будет использоваться в коммерческих целях, его максимальная скорость будет ограничена 90 км/ч при запасе хода в 183 км на одном заряде аккумулятора.

В конце марта 2023 года завод Toyota в Петербурге перешел в собственность подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ».

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