На бывшем заводе Toyota в Петербурге будут выпускать электрические микрокары

На бывшем заводе Toyota в Петербурге будут выпускать электрические городские микрокары. Производством займется концерн «Алмаз-Антей», первую машину планируют спустить с конвейера в 2024 году.
Концерн «Алмаз-Антей» анонсировал выпуск электрических микрокаров на бывшем заводе Toyota в Петербурге. Об этом рассказал глава «Обуховского завода» (входит в «Алмаз-Антей»), который с мая 2023 года управляет петербургским предприятием. Микрокар получил название L-type, его презентация назначена на 25-26 мая.
С 2024 года начнется серийный выпуск машин, на первом этапе концерн планирует выпускать 10-14 тыс. микрокаров в год. L-type будет использоваться в коммерческих целях, его максимальная скорость будет ограничена 90 км/ч при запасе хода в 183 км на одном заряде аккумулятора.
В конце марта 2023 года завод Toyota в Петербурге перешел в собственность подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ».
Японский автопроизводитель Toyota оценил свои финансовые потери от ухода с российского рынка в $655 млн.
Фото на обложке: megaflopp /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Альтернативное топливо: на чем будут ездить автомобили будущего
- 2 Камеры вместо зеркал и выдвижные дверные ручки: Genesis показал первый электрокар
- 3 На «Уроке цифры» «Яндекс» покажет школьникам, как работают беспилотные автомобили
- 4 На зарядку становись: как заработать на станциях для электромобилей
- 5 В Швеции построят дорогу для зарядки электрокаров на ходу
ВОЗМОЖНОСТИ
15 мая 2023
15 мая 2023